El fregadero es uno de los elementos más utilizados en la cocina, y su elección tiene un impacto significativo tanto en la funcionalidad del espacio como en su estética. Sin embargo, muchas veces no se le otorga la importancia que merece . Elegir el fregadero adecuado implica haber tenido en cuenta una serie de factores, que van desde el tipo de instalación y material, hasta el tamaño y los accesorios que se le pueden integrar. Te contamos cuáles son los aciertos y errores más comunes al elegir el fregadero perfecto para tu cocina.

Un fregadero no tiene por qué ser solo un lugar para lavar platos. Los modelos más modernos permiten añadir accesorios como escurridores, cubetas adicionales o tablas de cortar que se integran perfectamente, haciendo que el fregadero sea una estación de trabajo multifuncional. La tendencia de los fregaderos modulares, con espacios para remojar, cortar y escurrir, es un claro ejemplo de cómo maximizar la funcionalidad.

Uno de los errores más frecuentes es optar por un fregadero basándose únicamente en el precio , sin considerar las propiedades del material. Aunque el acero inoxidable es una opción segura, si se elige uno de baja calidad, se corre el riesgo de que se decolore o se raye con mayor facilidad. Del mismo modo, los fregaderos de materiales compuestos como la resina requieren ciertos cuidados para mantener su estética, y pueden no ser adecuados para todos los usuarios.

El tipo de instalación es otro aspecto que se pasa por alto con frecuencia. Los fregaderos bajo encimera, aunque son elegantes y fáciles de limpiar, requieren una instalación precisa para evitar filtraciones de agua. Asimismo, los fregaderos encastrados pueden no ser la mejor opción en encimeras delicadas, ya que sus bordes pueden acumular suciedad y resultar difíciles de mantener.

Un error común es no tener en cuenta la altura a la que se coloca el fregadero . Es fundamental que esté a una altura cómoda para evitar tensiones en la espalda, especialmente si se pasa mucho tiempo utilizándolo. Además, la disposición del fregadero en relación con otros elementos clave de la cocina, como la placa de cocción y el refrigerador, también es importante para mejorar la ergonomía del espacio.

Si bien los fregaderos de diseño moderno o minimalista pueden ser muy atractivos visualmente, es importante que no sacrifiquen la funcionalidad. Los fregaderos de un solo seno son elegantes, pero pueden no ser lo suficientemente versátiles para quienes cocinan y lavan a diario grandes utensilios. Por otro lado, algunos materiales modernos, como el cristal, aunque estéticamente impactantes, pueden no ser la opción más práctica en una cocina muy activa.