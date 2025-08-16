Beautiful by Drew es la línea de utensilios de cocina y otros artículos para el hogar creada por la actriz

La sartén antiadherente de Drew Barrymore ha conquistado a muchos compradores en Estados Unidos

La estrella apuesta por diseños elegantes en varios colores, cuidando también la funcionalidad

Drew Barrymore es mucho más que la actriz que dio vida a la niña de ‘E. T., el extraterrestre’ o que participó en películas tan icónicas como ‘Scream’, ‘Nunca me han besado’ y ‘Donnie Darko’. A sus 50 años, es la presentadora de un ‘talk show’ en la televisión estadounidense que lleva su nombre, ‘The Drew Barrymore Show’, y la responsable de la revista de estilo de vida ‘Drew Magazine’. La intérprete es toda una mujer de negocios con diversos proyectos profesionales entre manos que van más allá de la industria del cine y la televisión. En 2021 lanzó su primer libro de recetas, ‘Rebel Homemaker’, y ha seguido vinculada al mundo de la gastronomía hasta lanzar su propia línea de utensilios de cocina.

Beautiful by Drew es el resultado de la colaboración de Barrymore con el empresario Shae Hong. Empezaron su aventura juntos introduciendo útiles de cocina en los que el diseño estuviera tan cuidado como la funcionalidad: “Siempre nos preguntamos por qué la mayoría de los electrodomésticos de la cocina son negros o de acero inoxidable. ¿Por qué no fabricar objetos elegantes que se vean bien en la encimera?”. Su éxito ha sido tal que ya ha expandido su marca a otros productos del hogar, con muebles, sofás y diferentes objetos para el salón.

La sartén de Drew Barrymore

Uno de los productos estrella de la gama Beautiful by Drew es una sartén que se ha colado en muchas casas de Estados Unidos. Bajo el nombre de ‘Beautiful Hero Pan’ se encuentra una sartén antiadherente de aluminio fundido que se describe como “la solución perfecta” con sus 10 funciones de cocción: “Hierve, escurre, saltea, cocina a fuego lento, fríe, dora, guisa, cocine al vapor, saltea y sirve”. Algunos detalles que la diferencian son su diseño ligero y resistente, sus dos boquillas para verter líquidos, su mango largo que se mantiene siempre frío y su cesta de vapor de acero inoxidable.

La cadena de tiendas Walmart vende por 40 dólares la sartén de Drew Barrymore, que cuenta con una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5 en su página web y más de 500 calificaciones de 5 estrellas. “Sin duda la mejor sartén que he tenido nunca, y tengo 66 años. Es incluso mejor que el set profesional que tenía”, escribió una usuaria. “Si buscas una sartén que lo haga todo, esta es la indicada. El acabado cerámico hace que la limpieza sea muy sencilla”, destacó otra persona. La web de cocina The Kitchn le dedicó una crítica muy positiva, resaltando en el titular que el producto había devuelto a la redactora que lo probó la confianza en los productos de cocina antiadherentes.

Corazones y colores en la cocina

La atención a la estética de Beautiful by Drew se percibe en productos como ‘Cast Enamel Heart Dutch Oven’, una olla de hierro fundido en forma de corazón: “Dale un nuevo significado a la expresión ‘hecho con amor’… Pasa sin esfuerzo de la vitrocerámica, al horno y a la mesa para servir y entretener”. El utensilio, que también se vende en exclusiva en Walmart a un precio de 40 dólares, está disponible en colores rosa champán, vino merlot y blanco.

Drew Barrymore incluye en su colección de utensilios otros artículos en tono rosa champán, como una sartén de estilo skillet con forma de corazón y fabricada con hierro fundido por 40 dólares. Entre los productos más vendidos de su catálogo destacan una freidora de aire, una máquina de café y una batidora, todos ellos con acabados mate y herrajes dorados, detalles que han conquistado a los fans de la actriz y a muchos aficionados a la cocina.