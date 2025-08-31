Dónde colocar el azúcar en la cocina para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

Daniel Brito 31 AGO 2025 - 16:00h.

Según en Feng Shui, la ubicación del azúcar en la cocina tiene una gran importancia para atraer la buena suerte

Cinco trucos para que tu albahaca te dure más y la tengas siempre a mano

Compartir







Para algunos el Feng Shui es solo una antigua práctica de origen chino con la que armonizar energías, pero son muchas las personas que lo ponen en práctica para mejorar su bienestar y prestan atención a la colocación de cada uno de los elementos de su hogar para que el flujo de la energía sea el correcto. Tanto que hasta en la cocina hay que seguir una serie de colocaciones con productos como el azúcar, que dependiendo de su ubicación puede atraer más o menos suerte.

Sí, según el Feng Shui la colocación estratégica del azúcar puede atraer la buena fortuna al hogar. Ya en culturas antiguas el azúcar siempre ha sido un elemento al que se le ha dado un gran valor espiritual que, en relación al Feng Shui, se supone que atrae energías positivas y tiene propiedades purificadoras dependiendo de dónde se coloque.

PUEDE INTERESARTE Siete cocinas de famosos que te pueden servir de inspiración para reformar la tuya

¿Cómo guardarlo en la cocina?

La cocina es su lugar natural, pues es donde utilizamos el azúcar en las recetas o para echarle unas cucharaditas al café mañanero. Sin embargo, según el Feng Shui con tenerlo en la cocina no basta. Lo ideal para atraer las buenas energías es que se guarde en un recipiente bonito y, siempre que sea posible, que sea de cristal. Por tanto, vigila bien donde la tienes y evita tener el azúcar en cualquier bote.

Pero si el recipiente es importante, también lo es el lugar donde se coloca, ya que en la mayoría de las cocinas se encuentra dentro de alguno de los armarios de almacenamiento. Según el Feng Shui esto no es lo correcto, ya que lo mejor es no tenerlo escondido, sino a la vista.

Si se guarda en un recipiente bonito tener el azúcar a la vista va a ser algo más sencillo, ya que puede ir en prácticamente cualquier lugar de la cocina como parte de la decoración y así este no estará escondido. No obstante, es importante saber que el Feng Shui aconseja no tener el azúcar en el recipiente más de un mes, así que tendrás que preparar alguna receta para que la energía fluya correctamente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otros lugares

Además de la cocina, el Feng Shui también aconseja tener el azúcar cerca de la entrada principal, ya que así está al lado de donde entran las energías que fluyen por la casa. De esta manera todo lo que entre será endulzado. Por si fuera poco, los expertos aconsejan que, antes de colocarlo se sostenga el azúcar en las manos y se piense en lo bueno que quieres que entre en tu vida.