La Guardia Civil sostiene que estos audios refuerzan los indicios contra Tejado, que será juzgado en abril de 2027 por su presunta relación con el asalto

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El programa 'Vamos a Ver' ha mostrado las conversaciones telefónicas entre Antonio Tejado y su tía, María del Monte, intervenidas por la Guardia Civil y adelantadas por Diario de Sevilla, han reabierto la investigación del asalto al chalé de la cantante ocurrido en agosto de 2023. Según publica el diario sevillano, en ese momento Antonio Tejado ya estaba siendo investigado por la Guardia Civil como presunto “autor intelectual” del robo, aunque todavía no había sido detenido.

En los audios, grabados el 30 de noviembre de ese año, Tejado trata de convencer a su tía de que abandone cualquier esperanza de recuperar las joyas robadas y pase página tras el traumático episodio. “La realidad es la realidad, yo si quieres que te mienta, te miento, pero prefiero que afrontes la realidad y que pases el tema”, le dice el sobrino a la artista en una conversación de cerca de una hora de duración.

Precisamente, uno de los elementos que más llama la atención a los investigadores es la aparente soltura con la que Tejado maneja detalles de una causa que, en teoría, desconocía. "¿Tú tienes algún abogado amigo tuyo bueno o alguien que sepa? No va a coger una polla la policía. ¿Qué van a hacer? Si la saliva y el ADN te la cogen si has violado una tía y la has cortado a trozos, ¡Y lo tiene que autorizar un juez! Imagínate, para partir una caja fuerte", se escucha a Tejado tratar de convencer a su tía de que "pase página".

En los audios, mientras María del Monte relata el miedo que vivió aquella madrugada, Antonio Tejado insiste en quitar importancia a la investigación policial y en que acepte lo ocurrido. “Escúchame, tú no sabes que yo creí que me daba un infarto, que mi corazón se me salía por la boca”, le confiesa la cantante. “Se le tenían que haber derretido las manos a los cabrones”, añade visiblemente afectada. La respuesta de Tejado es escueta: “Ya, mi alma, ya”. En otro momento de la conversación, María del Monte reconoce que confiaba en el trabajo de los investigadores. “Hijo, pues yo le tenía mucha fe a la Policía”, comenta. Sin embargo, su sobrino desacredita de inmediato esa posibilidad: “La Policía es un asco”. Incluso trata de desviar la conversación mencionando otros robos mediáticos sin resolver, como el de Sergio Ramos: “Si no han detenido a nadie y tenían cámaras y todo…”.

La Guardia Civil sostiene que estos audios refuerzan los indicios contra Antonio Tejado

La publicación de estos audios coincide con la estrategia de defensa de Antonio Tejado, que será juzgado en abril de 2027 por su presunta relación con el asalto. Su abogado ha solicitado la nulidad de los pinchazos telefónicos al considerar que se vulneró el secreto de las comunicaciones y que las escuchas no estaban suficientemente justificadas. Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que estos audios refuerzan los indicios contra él, ya que muestran a un Tejado que parece conocer aspectos clave de la investigación, como la ausencia de pruebas periciales o la imposibilidad de recuperar las joyas sustraídas.

El redactor jefe de tribunales del Diario de Sevilla, Jorge Muñoz, ha explicado en el programa que cuando se produjo esa conversación los investigadores ya habían vuelto a interrogar a María del Monte sobre el conocimiento que Antonio Tejado tenía de la vivienda y del sistema de seguridad. Según ha detallado el periodista, la Guardia Civil ya tenía entonces “el foco puesto” sobre el sobrino de la cantante y consideraba que las conversaciones interceptadas eran “bastante incriminatorias”.