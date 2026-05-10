Anabel Pantoja habla de su vida más íntima junto a David Rodríguez: sus relaciones, su posible embarazo, su fututa boda...

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Anabel Pantoja ha visitado el plató de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ para formar parte de una sorpresa muy especial. Pero antes de vivir este emotivo momento, la sobrina de Isabel Pantoja se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez. Tras recordar parte de sus inicios televisivos, el presentador no ha podido evitar lanzar una pullita a la familia de la invitada (que acaba de romper su relación con Dulceida y con su agencia) y preguntarle sobre su vida íntima junto a su pareja, David Rodríguez.

La pullita de Jorge Javier Vázquez a Anabel Pantoja en su reencuentro

Jorge Javier Vázquez le ha recordado a Anabel Pantoja sus inicios en redes sociales y lo que ha conseguido tras eso con mucho trabajo. Ella provecha para decir que hay un meme de ella que recoge una de sus míticas frases: “Soy tranquila en lo laboral” y aclara a qué se refería al respecto cuando lo dijo.

“Sembrando se recoge y ahora estoy recogiendo mi tranquilidad económica”, comenta Anabel Pantoja. Jorge Javier escucha esta reflexión por parte de la invitada y no puede evitar lanzar una pulla a los Pantoja relacionada con su economía: “Está recogiendo su tranquilidad económica, que llamándose Pantoja ya es raro. Eres la excepción que confirma la regla”.

Anabel Pantoja habla de su vida íntima junto a David Rodríguez

Jorge Javier Vázquez le pregunta a Anabel Pantoja si es feliz y qué hay de cierto en los rumores que apuntan a que Anabel y David Rodríguez van a ser de nuevo padres: “¿Lo dices por la barriga? No, ahora mismo no quiero ser mamá de nuevo. Quiero dedicarme cien por cien a ella, con dos sería como llevar una soga al cuello”.

“Desde aquí, todas las mamis que tengan dos, tres, cinco… sois unas valientes, sois unas luchadoras porque, a parte de ser madres, trabajáis, pero yo no. Yo, con una, me basta y me sobra y me llena de amor y de vida y me quiero cuidar yo”, añade la Pantoja. Tras estas palabras, el presentador de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ le pregunta por su vida personal junto a David Rodríguez.

Anabel Pantoja confiesa estar enamorada “lo que pasa es que, ahora con la niña… claro” y confirma que su vida sexual ha bajado un poco: “Está la cosa ahora mismo… con una niña, muchos kilómetros de por medio, pero desde aquí les digo a esos que decían ‘uy, esta con un niño, estos no llegan ni al mes de embarazo’, toma, aquí estamos”. Además, asegura que la vida no es un cuento de hadas y todo es “parriba y pabajo”.

En este punto, Jorge Javier bromea con Anabel y le dice que quien viene a darle una sorpresa al programa es David para proponerle una noche de hotel y ella se muestra muy sincera con su respuesta, cosa que el presentador aplaude: “¿Pues te digo lo que haría? Me ducharía y me acostaría para descansar. A ver, hay situaciones y etapas en las que yo creo que no hay que engañarse”. Para rematar, Anabel Pantoja habla sobre su vida en Canarias y sobre si planea casarse con David.

La sorpresa de Anabel Pantoja a una fan

Mucha gente tiene como referente a Anabel Pantoja y la sobrina de Isabel Pantoja va a conocer a una de estas personas. De esta forma, Anabel Pantoja forma parte de una sorpresa muy especial que Javi le quiere dar a su mujer, Fanny. Quiere que su esposa vuelva a sonreír y no se le ocurre mejor forma que haciendo que conozca a su admirada Anabel Pantoja. Ella se ha emocionado con este momento.

La historia completa de Anabel Pantoja en ‘Hay una cosa que te quiero decir’

No te pierdas la historia completa de Javi y Fanny junto a Anabel Pantoja como testigo especial y estrella invitada: