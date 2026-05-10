Fiesta 10 MAY 2026 - 19:53h.

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Emma García entrevista en el plató de 'Fiesta' a Enrique García, un preso español que ha compartido prisión con Daniel Sancho en Tailandia. Su testimonio es clave para conocer y entender cómo está siendo la estancia del hijo de Rodolfo Sancho (que ha sido recientemente absuelto por el delito de vejaciones leves a su exmujer, Silvia Bronchalo) en la cárcel de máxima seguridad tailandesa en la que cumple condena por el crimen de Edwin Arrieta. Cuenta cómo vio a Daniel Sancho y el plan que el hijo de Rodolfo Sancho le contó para salir de prisión en seis años.

A lo largo de estos años, desde que la justicia tailandesa detuviese y condenase a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, mucho se ha hablado sobre la situación en la que se podría encontrar el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo: ¿Es cierto que el joven tiene ciertos privilegios en prisión, pagados por el actor? ¿Cómo es su día a día en prisión? Enrique García responde a todas estas preguntas desde el plató de 'Fiesta'.

El encuentro de Enrique García con Daniel Sancho en prisión

Que si los presos duermen en el suelo, que si es una de las cárceles más peligrosas del mundo, que si la prisión acoge al doble de presos que puede asumir... hasta ahora, todo lo que se ha dicho sobre la cárcel de Surat Thani han sido especulaciones. Por primera vez en televisión, uno de los presos que ha estado en esta cárcel rompe su silencio. Cuenta que acabó en esa misma cárcel por un delito menor y que ha estado allí poco tiempo ya que fue detenido por Inmigración por haberse excedido con el visado. Al no tener dinero en efectivo para pagar la multa, lo encierran en prisión durante cuatro días.

Cuenta Enrique que allí, el primer día, se unió a un grupo de presos occidentales y que uno de ellos le comentó que había otro español allí, 'el actor' lo llamaban: "Ese primer día lo veo como a lo lejos. Lo reconozco inmediatamente. El segundo día, nos acercamos a él y me llama la atención que esta fortísimo, me sorprendió. Tiene un cuello grandísimo. Allí no hay gimnasio, hacen unas pesas caseras con botellas, las atan a unas cuerdas para hacer un mango, algo casero".

"Anímicamente, le veo normal. Hablamos en español y me hice como que no sabía toda la historia. Me pareció un poco seco al principio. Hablamos una media hora o veinte minutos. Le pregunté si iba a estar allí mucho tiempo y me dijo que iba para largo, que tenía una relación con una persona que había conocido a través de Tinder y que tenía tres vídeos de él manteniendo relaciones sexuales y que le amenaza diciendo que se lo va a ensañar a familiares amigos y que le mata por eso", es parte del testimonio de Enrique desde el plató de 'Fiesta'.

El plan de Daniel Sancho para salir de prisión

Durante esta conversación, Daniel Sancho le habría contado a Enrique García cuáles son sus planes de futuro para poder salir de prisión: "Él da por hecho que iba a presentar unos informes médicos alegando no sé qué tipo de enfermedad o problema, entendí que mental, y que en seis años estaría en España, pasaría un tiempo en un centro psiquiátrico y de ahí pasaría ya a una cárcel española. Me lo decía como que estaba seguro que esto iba a ser así". Psicológicamente, "le vi la mirada un poco perdida, mi opinión subjetiva es que no estaba bien mentalmente, pero no soy psicólogo para diagnosticarlo".

Respecto a su día a día en prisión, Enrique cuenta que el horario es muy estricto, se levantaban a las seis y medio o siete de la mañana, y que lo primero que hacen es cantar el himno, antes incluso de desayunar. Compartía celda con veintiuna personas más, que estaban unos pegados a otros, que el ambiente era pacífico, que había bastante limpieza, que la comida era malísima pero había bastante cantidad y que la gente podía comprar comida allí. Además, pasaban diez horas en el patio, fuera de la celda.