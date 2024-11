World's Best Vineyards 2024: la mejor bodega del mundo es española (y se puede visitar)

El prestigio de los vinos españoles y el buen hacer de los bodegueros nacionales ha vuelto a quedar patente en los World’s Best Vineyards , donde se elige a las mejores bodegas del mundo en función de la valoración de 500 expertos en viajes y enoturismo. De hecho, España no sólo sitúa a ocho bodegas entre las 50 más destacadas, tres de ellas en el top 10 , sino que la mejor de todas ellas es Marqués de Riscal , uno de los emblemas de la Denominación de Origen Rioja y que ofrece una visita única para los amantes del enoturismo .

Un año más el certamen World’s Best Vineyards ha dado a conocer las que a su juicio son las mejores bodegas y viñedos del mundo. En una gala celebrada en Nyetimber, uno de los centros vinícolas más reputados del Reino Unido, se premió a las bodegas que “ofrecen experiencias vinícolas inolvidables y promueven la cultura del vino”.

Fundada en 1858, Marqués de Riscal es sin ningún tipo de duda una de las bodegas más famosas de España. Su vino suele estar presente en las principales listas del sector y su bodega de ElCiego es todo un referente arquitectónico. Diseñada por Frank Gehry a mediados de la década de los 2000, la conocida como Ciudad del Vino es un icono de la D.O. Rioja y un valor seguro dentro del enoturismo. No son pocos los que al verla se acuerdan del Museo Guggenheim , en Bilbao, también obra del prestigioso arquitecto.

Además, el Hotel Marqués de Riscal , A Luxury Collection Hotel no deja indiferente a nadie, con 61 lujosas habitaciones, de las cuales diez son suites, distribuidas en dos edificios unidos por una espectacular pasarela volada. No hay que olvidarse del Restaurante Gastronómico del hotel, galardonado con una estrella Michelin, o del Restaurante 1860 Tradición y la Vinoteca&Bistró.

Si Herederos de Marqués de Riscal ha logrado el primer puesto en los World’s Best Vineyards, hay otras siete bodegas españolas que aparecen en el prestigioso listado. De hecho, dos de ellas, Ysios (4ª) y Abadía de Retuerta (8ª) están entre las 10 primeras. Bodegas Ysios, además, ha sido reconocida como la bodega que más ha crecido en el ranking este año y su arquitectura también ha llamado la atención de los amantes del enoturismo, siendo premiada por su diseño innovador en los Word Travel Awards.

En lo que a las denominaciones de origen se refiere, Rioja es la gran triunfadora, ya que cinco de ellas están en dicho territorio. El resto de ellas pertenecen a la D.O. Ribera del Duero, a la D.O. Penedés y a la D.O. Vinos de Jerez.