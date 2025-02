Paula Casado decidió dejar su carrera de estilista para convertir su pasión por la cocina en su profesión. La receta de este interesante sándwich surgió tras una que vio en Internet de un peperoncicni, un pimiento verde encurtido y muy picante, abriéndole los ojos para elaborar una versión más española. “Con la cocina salada soy de ese tipo de persona que anima a la gente a que cocine con el corazón y los sentidos, y que vaya probando y ajustando sobre la marcha. Con el sándwich fue así, me aseguré de que los ingredientes fuesen de muy buena calidad, y fui añadiendo las proporciones que me parecía que tenían sentido para que estuviera equilibrado, pero estoy segura de que cada persona que lo ha hecho en su casa ha puesto un poquito más de esto y un poquito menos de aquello según sus gustos, y eso me encanta”, asegura la cocinera.