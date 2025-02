En su libro 'Ya tengo mi airfryer, ¿y ahora qué?' Sabina Banzo da todos los trucos para sacarle el máximo partido y no tenerla muerta de risa

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos más populares de los últimos años en muchas cocinas españolas. Pero que sea popular no significa que todo el que la tiene la sepa aprovechar bien. Eso lo sabe bien Sabina Banzo, la periodista e influencer gastronómica que ha lanzado recientemente su libro 'Ya tengo mi airfryer, ¿y ahora qué?', que durante mucho tiempo no supo cómo sacarle todo el partido hasta que se puso a ello y vio todas las posibilidades que ofrece y que ahora comparte con todos nosotros en las páginas del libro con decenas de recetas ricas, fáciles y sanas.

Aunque reconoce que utilizaba mucho su airfryer para hacer recetas para redes sociales, sí que es cierto que “en mi vida diaria no la tenía muy presente. Hice el libro pensando en mi día a día, que es el de muchísima gente que quiere comer bien, pero que no tiene tiempo para nada. Cogí las tres airfryers que tenía en casa y estuve dos meses haciendo recetas sin parar”. Al final ha sabido sacarle tanto partido que ha sido de ayuda para Banzo para poder bajar de peso haciendo más saludables sus recetas.

¿Qué beneficios tiene tener una airfryer en casa?

No deja de ser un instrumento más para facilitarnos la vida en la cocina. Lo que más me gusta es su versatilidad porque te permite freír casi sin nada de aceite, asar, descongelar, recalentar, gratinar, deshidratar… Es más rápido que un horno y consume menos electricidad. Una vez le pillas el truco, se puede convertir en tu mejor amiga.

¿Cómo aprovecharla para que, como dices, no sea "un trasto más" ocupando sitio en la cocina?

Es cuestión de pillarle el truco y perderle el miedo. La mayor parte de las personas que tienen una en casa no le están sacando partido porque solamente la utilizan para recalentar comida, hacer comida congelada precocinada y patatas fritas. Y estoy convencida de que ni las patatas les están saliendo bien. Lo sé porque yo también he estado ahí, mirando la maquinita sin saber muy bien si tirarla o regalarla. Pero una vez que le coges el truco, ves que las patatas quedan perfectas y la cantidad de cosas que se pueden hacer en ella. Es increíble todo lo que se puede elaborar: verduras, carnes, pescados, pan, cruasanes, flanes, donuts…

¿Qué consejos le darías a alguien que no le está sacando partido?

Que le dé una oportunidad y pruebe a hacer cosas diferentes, desde una tortilla para el desayuno, hasta una tarta de queso. El problema que tenemos es que todo lo hacemos a máxima temperatura y la freidora de aire viene con posibilidad de programar temperaturas por algo. No es lo mismo cocinar un pescado que un jarrete de pollo o que un bizcocho. En el momento en el que le coges el truco a los tiempos y las temperaturas, lo tienes dominado.

Mucha gente se la compra exclusivamente para comer más sano, ¿de verdad hace los platos más saludables?

Los platos los hacemos más saludables las personas. La airfryer, como herramienta, claro que te permite 'freír' sin utilizar prácticamente nada de aceite, por lo que puedes reducir significativamente el número de calorías, por ejemplo, en unas patatas fritas o en unas croquetas. El engaño viene cuando al introducir los alimentos los bañas con mucho aceite o directamente usas la airfryer para preparar alimentos procesados, porque puedes pensar que estás haciendo algo saludable cuando no lo es.

Con las navidades ya pasadas y el ojo puesto en el verano, ¿qué receta aconsejas para comer bien y sano?

Mi consejo es comer de todo de forma equilibrada. Un plato debe tener proteína, hidratos de carbono y grasas saludables. Podría ser, por ejemplo, un lomo de salmón con salsa de mostaza, miel y pistachos, acompañado de aguacate, un poco de brócoli al vapor y medio boniato asado. Un par de huevos a la plancha con un poco de arroz blanco, tomate y una ensalada. Por supuesto unos huevos con una patata mediana frita en airfryer y un vaso de gazpacho…

¿Una receta con muchas calorías que adaptada a airfryer sea mucho más saludable?

Mi comida favorita del mundo mundial: los huevos rotos con patatas. Quedan espectaculares y si les añades un extra de salmón, jamón o incluso una cola de langosta (sí la he metido en la airfryer y sale genial) te queda un plato de 10.

En algunos sitios has comentado que la airfryer te ha ayudado a bajar de peso, ¿cómo lo ha hecho?

En realidad, la que me ha ayudado ha sido mi nutricionista, María de Lluc, que me ha enseñado a comer bien, eligiendo platos equilibrados y sobre todo, no demonizando ningún alimento. La clave está en perder el miedo a los hidratos, a los dulces, dejar de verlos como el demonio y aprendes que en una dieta equilibrada se puede comer de todo. La airfryer claro que es maravillosa porque te permite elaborar platos 'fat' en su versión 'fit' como los huevos rotos o las patatas fritas… ¿Te encanta la pizza? En vez de hacerla con una masa gruesa de pan, utiliza una base de fajita. Pon tomate, orégano, queso, una lata de atún y cocina en la airfryer 8 minutos a 180 grados. Tienes una cena rica, saludable, equilibrada, lista en pocos minutos.

¿Qué recetas te han ayudado en ese proceso?

Yo cocino mucho para redes sociales, pero luego en mi día a día se me hace complicado por falta de tiempo y porque no me organizo bien. Como básicos de supervivencia en una dieta saludable han triunfado mucho las recetas con base de fajita: rellena de aguacate, atún y queso crema, de pollo y verduras, de tortilla y queso, versión pizza…

¿Te has privado de algún alimento o plato?

Absolutamente de nada, ni del chocolate, que es mi gran adicción. Claro, en vez de tomarlo con leche o blanco, siempre una onza de 85% de cacao después de cenar. Obviamente he tenido que transformar la manera de elaborar los platos. ¿Te encanta el pollo rebozado? En vez de freírlo con abundante aceite, pulveriza un pelín de AOVE y cocina en la airfryer. Lo mismo para el pescado, las croquetas, empanadillas… yo ya no frio absolutamente nada en la sartén. ¿Te gustan los donuts? Haz una versión saludable con manzana asada y huevo, cocina en airfryer o microondas y baña en chocolate 85%. Hay que engañar al cerebro, que piense que estás comiendo 'fat' cuando en realidad le estás dando cosas saludables. Así nunca te vas a cansar y lo vas a poder mantener en el tiempo. Porque, no nos engañemos, el filete de pollo a la plancha y las verduras al vapor son para unos días, para siempre es imposible. Al menos, yo.

¿Se pueden hacer cenas ricas y que nos permitan bajar de peso?

Claro, es cuestión de adaptar y de hacer 'fit' cosas 'fat', que sean apetecibles, que no aburran y que se elaboren rápidamente, con pocos ingredientes, para que no haya excusa alguna. Para mí la base de fajita en cualquier versión es una cena ganadora.

¿Cuál es tu receta favorita?

Las rosquillas de mi abuela. Tengo que probar a hacerlas en airfryer, pero sospecho que sin abundante aceite no van a estar tan ricas.

La que mejor te sale

La lasaña de mi madre, que también se puede hacer en airfryer.

La que aconsejarías al que se está iniciando

Que pruebe con las patatas fritas y poco a poco vaya metiendo otro tipo de alimentos, como el pollo asado del domingo.

Una con la que sorprender a los comensales

Palmeritas saladas, rellenas de bacon y queso.

Si alguien aún no tiene una, ¿qué le aconsejarías que valorase antes de comprársela?

A mí me costó y ya no puedo vivir sin ella. Así que si tienes una vida ajetreada, quieres cuidarte y te gusta cocinar, aunque muchas veces no tienes tiempo, se va a convertir en tu mejor amiga.