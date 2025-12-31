¿Cómo actuar en caso de atragantamiento? Los cinco pasos a seguir según un profesional del SUMMA 112

Miguel Salazar Madrid, 31 DIC 2025 - 16:16h.

El atragantamiento es la tercera causa de muerte accidental en menores de 5 años

Muere un niño de dos años atragantado por un fruto seco en Valencia

La tradición más icónica de la Navidad es comer las 12 uvas para arrancar el año nuevo con buenas energías. Sin embargo, detrás de este famoso ritual se esconde una problemática que puede ser muy peligrosa: la del atragantamiento.

Esta es la tercera causa en muerte accidental en menores de 5 años. Los niños son el principal grupo de población al que hay que prestar atención en este sentido, pero en general cualquier persona debe andarse con ojo para evitar atragantarse al comerse una uva. Para ello, los expertos recomiendan comérselas sin pepitas ni piel y partidas en cuatro trozos de forma longitudinal.

"En Navidades e duplica o se triplican las invertenciones por atragantamientos", asegura Juan Bejarano, un profesional del Summa 112 durante el especial de Nochevieja de 'El tiempo justo'. Los excesos de comidas son los principales responsables de este fenómeno. Ahora bien, ¿qué se debe hacer y qué no en caso de atragantamiento?

Las claves de un sanitario

Siempre según el consejo del sanitario, lo primero que debemos hacer es "animar a toser" si la persona emite sonidos. En ningún caso damos ni pan ni agua. "Muchas veces se resuelve solo", agrega.

En caso de que esto no fructifere, debemos llamar al 112. "Después nos ponemos detrás y damos cinco golpes en la espalda en medio de las escápulas. Hay que darlos fuerte, no hay que cortarse", relata el profesional como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Si no resolvemos lo abrazamos por detrás, ponemos la mano en la boca del estómago y empujamos hacia dentro y hacia arriba", continúa. Esta operación la realizaríamos otras cinco veces.

En caso de que todavía no haya respuesta, la persona quedaría inconsciente y por lo tanto caería al suelo. "Hay que hacer maniobras de reanimación cardiopulmanoar", puntualiza. Juan Bejarano lanza además un mensaje de calma en el programa. "Tranquilos, que os vamos a acompañar todas las fiestas", comparte.