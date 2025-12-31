Natalia Sette 31 DIC 2025 - 17:01h.

El exconcursante de 'Gran Hermano Vip' desvela por todo lo que ha pasado este año y agredece el apoyo a su novia

Luitingo, a las puertas de una iglesia con su novia: "Lo que nos espera una semana"

Luitingo cierra hoy una de las etapas más duras de su vida con una reflexión sincera y una bonita declaración de amor a su novia. El que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha tenido un año complicado marcado por polémicas, críticas y una ruptura con Jessica Bueno muy mediática. Ahora, reconoce que todo esto le ha servido para ser más fuerte.

El cantante ha querido expresar mediante un comunicado cómo se ha sentido durante todo este tiempo y no duda en arremeter contra los que lo criticaron. “Uno de los peores años de mi vida, el cual también es el que más me ha servido de aprendizaje y aprender muy muy mucho”, ha comenzado diciendo. Sin duda, su año ha estado marcado por estar continuamente en el ojo mediático y eso le ha pasado factura.

“Como bien sabe mucha gente se me crucificó, se me acribilló, se me hizo todo el daño posible y más, y encima mediáticamente. Me quisieron reventar la vida, la imagen, los sueños y todo lo que hubiese que reventar”, continúa diciendo bastante molesto. El artista reconoce que lo más doloroso fue descubrir que incluso alguien de su entorno más cercano le dio la espalda. “Vi como me vendió hasta un familiar mío, por unirse al carro del falserío, la fama, el oportunismo, la maldad y sobre todo, la mala gente”, afirma.

Durante sus meses más complicados, su refugio estuvo en su familia y sus seres queridos, que no se han separado de él ni un segundo. “Pasé los peores meses de mis 35 años refugiado en casa de mis Papis, los cuales son y serán mi vida. Vi como llorábamos todos, como se morían de impotencia porque me hundían y me querían reventar”, dice, dando a entender que su familia lo pasó igual de mal que él.

En el texto que escribe, le dedica unas bonitas palabras también a su chica, quién asegura que fue la calma en medio de todo el torbellino. “Encontré la luz en un túnel que cada vez tenía más lejos la salida. Me tendió su mano, su alegría, su honestidad, su fidelidad, su cariño, su entrega y sus buenas energías”, dice sincero. A pesar de llevar pocos meses separado de Jessica Bueno, Luitingo encontró en su novia una nueva ilusión.

“La vida me puso en el camino a un ser especial, con un aje increíble, y un corazón que si es más grande le revienta. Te quiero (L)”, relata dejando en el anonimato su nombre. El cantante asegura que gracias a ella comenzó a levantar cabeza y salir del agujero negro en el que estaba metido. Luitingo promete que este año será mucho mejor que el anterior y que estará cargado de música nueva, su verdadera pasión.