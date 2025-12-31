Carlos Otero 31 DIC 2025 - 10:03h.

El nombre real del cantante es Jesús Segovia y su apellido artístico es un homenaje a Indiana Jones

El lado más personal de Xuso Jones: de su vida familiar en Murcia a su discreta relación sentimental y su boda privada con un anestesista

Este año las Campanadas de Mediaset vienen de la mano de Sandra Barneda y de Xuso Jones, presentador en Cuatro de 'Lo Sabe, No lo Sabe'. Más allá de la televisión, el murciano es uno de los rostros más solventes de las redes sociales y los podcasts, y su vida atesora un montón de datos sorprendentes que hoy sacamos a la luz: diez curiosidades de él desconocidas.

1. Su nombre real y el origen de su apodo artístico

En el DNI de Xuso Jones figura el siguiente nombre: Jesús Segovia Pérez. Sin embargo, decidió cambiárselo por uno mucho más sonoro y único. "Xuso viene de Jesús y Jones por Indiana Jones... Y por el apellido del cantante del grupo británico McFly. No sé, combiné dos cosas que me gustaban y quedé así, para siempre", comenta con su habitual simpatía.

2. Tiene estudios universitarios

Xuso estudió Turismo en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Empezó la universidad intentando Publicidad, pero no le fue bien el primer año, así que cambió a Turismo. Él mismo ha dicho que le gustó mucho porque era una carrera flexible que le dejaba tiempo libre para dedicarse a sus hobbies. Se graduó siendo ya famoso, y aunque el Turismo no ha sido su profesión principal, siempre lo menciona como parte de su formación y como algo que le ayudó a ser más organizado y versátil.

3. El 'Caribe Mix' cambió su vida

Xuso Jones saltó a la fama como cantante y el origen de su andadura musical reside en que todos los veranos su madre le compraba el mítico 'Caribe Mix', un recopilatorio con los temas estivales que lo petaban en los chiringuitos del país. Escuchando aquellas canciones y siendo un chaval, empezó a imaginarse a sí mismo como sucesor de Raúl o David Civera.

4. Saltó a la fama pidiendo hamburguesas

La celebridad le llegó al presentador de las Campanadas en el año 2011 cuando se grabó un vídeo recogiendo una hamburguesa con el coche en un ‘servicio de recogida en coche’ improvisando una canción. Ese momento espontáneo se hizo viral en cuestión de horas y lo catapultó, de la noche a la mañana, a la popularidad más absoluta.

5. Le negaron la entrada en 'OT'

En sus años de juventud, Xuso se presentó al casting de 'OT'. Como le pasó a su paisana Ruth Lorenzo o a la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', Leire Martínez, el equipo de selección no lo eligió para el programa. El mismo equipo fue el que también le dijo "no" a Rosalía. Años más tarde terminaría vinculado al emblemático talent en calidad de presentador de un podcast asociado.

6. Se quedó encerrado en un bazar chino

Uno de los momentos estelares de la vida de Xuso Jones fue cuando se quedó encerrado en un bazar chino. Resulta que se disponía a comprar un jarrón cuando todo se quedó a oscuras y, para su sorpresa, las puertas del bazar donde se encontraba ya estaban cerradas. Jones lo retransmitió en directo por sus redes sociales: "Esto tiene que ser una broma. Estoy temblando y todo. ¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!", decía.

7. Enrique Iglesias le negó una foto

Xuso tiene una anécdota muy curiosa con Enrique Iglesias, del que es muy fan. Resulta que estaba en un evento y se acercó al hijo de Julio e Isabel Preysler para pedirle una foto. Su respuesta le dejó helado: "Contigo, ni de coña", le respondió el cantante. Parece ser que tan abrupta respuesta respondía a una broma del ídolo internacional que, en su momento, Jones no supo entender. "Enrique, te quiero estés donde estés", asegura el compañero de Sandra Barneda en las uvas.

8. Obseso de la limpieza

El murciano es un loco del orden y la higiene en el hogar. Siempre da muchos trucos de limpieza en redes sociales e incluso ha llegado a publicar un libro sobre el tema. "Cada vez que entran invitados a casa se me va la vista a las pisadas que puedan dejar en la entrada. He llegado a fingir que voy al baño, coger la fregona y fregar la entrada porque no lo puedo remediar", comentó en una entrevista.

9. Fue telonero de Justin Bieber y se zampó su comida

Como cantante ha sido telonero de estrellas internacionales de la talla de Selena Gómez, Jessie J o Justin Bieber. En el concierto de este último en 2013 le ocurrió una cosa muy curiosa: se comió los aperitivos que le habían preparado. Resulta que, estando Xuso en su camerino, entran diez personas con un montón de manjares de comida, snacks, bebidas. "Empiezo a comer ese festín de comida y veo que viene una chica super apurada y me dice: 'Perdona, que nos hemos equivocado'. Era toda la parte caliente que faltaba del catering de Justin Bieber", recuerda con simpatía.

10. Tiene un marido anestesista

El murciano ha mantenido siempre un total hermetismo con respecto a su vida sentimental, pero el año pasado compartió que se había casado con "el amor de su vida". El presentador de las Campanadas ha confirmado que su marido es un anestesista que "es anónimo y no tiene ni cuenta de Instagram ni Facebook ni nada. Imaginaros lo anónimo que es que no quiere saber nada de las redes sociales", explica.

La suya es una historia de amor que mantienen desde hace "muchísimos años" y, según sus palabras, no solo se quieren, también se cuidan y respetan "muchísimo". "Somos almas gemelicas", dice.