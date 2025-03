Durante la promoción de su película, Millie Bobby Brown y Chris Pratt se enfrentaron juntos a un reto que consistía en elegir entre comidas tradicionales españolas. En el primer duelo, ambos optaron por las patatas bravas y no reconocieron una foto de pisto manchego: “Tiene pinta de que es un plato con verduras”. En la segunda ronda debían escoger entre un bocata de calamares y unas croquetas. Él prefirió el bocadillo, mientras que ella se decantó por la otra opción. Los platos del tercer duelo eran rabo de toro y tortilla de patatas. La intérprete dejó claro que no es para nada fan de la tortilla: “No me gustan los huevos”. Por último, en la cuarta ronda apareció una paella frente a un plato de lagarto ibérico y ella no tuvo dudas: “No voy a comer eso, así que me quedo con la paella. Tiene una pinta deliciosa”.