Pecos: "A uno le gusta la tortilla con cebolla y al otro sin"

A pesar de que Javier y Pedro son hermanos, lo cierto es que a lo largo del Gastro Test dejan ver cómo hay muchas cosas, gastronómicamente hablando, en las que no coinciden y son polos totalmente opuestos. Por ejemplo, Pedro asegura que le encantan las legumbres, pero que las lentejas son algo con lo que no ha podido nunca y no las soporta. Mientras, su hermano Javi sí que le gustan las lentejas, pero no puede encontrarse ni un trozo de cebolla en ellas. “Odio meter la cuchara y que de pronto salga esa cebolla”, dice el rubio de Pecos.