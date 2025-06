Demi Lovato preparó un plato de pollo en salsa que se llama “cásate conmigo”

Su ya marido, Jordan Lutes, es el compositor de algunas de sus canciones

Demi Lovato ha encontrado el amor de la mano de Jordan Lutes, músico más conocido por el nombre de Jutes, con el que acaba de casarse. Sus caminos se cruzaron durante la creación del último disco de ella, ‘Holy Fvck’, donde él trabajó como compositor de algunas de sus canciones. Anunciaron en agosto de 2022 que habían iniciado una relación y se comprometieron en diciembre de 2023. La cantante reveló que su ya marido le regaló un anillo de diamantes por aquel entonces, pero ella también lo sorprendió meses después, demostrando que se puede conquistar a alguien por el estómago.

La artista compartió en su cuenta de Instagram a finales del verano de 2024 un vídeo de su serie ‘Cooking with Demi’, en el que muestra sus habilidades culinarias y no oculta sus tropiezos. Preparó una receta de pollo en salsa que se llama 'marry me' (cásate conmigo). “Es una de mis recetas de pollo favoritas y creo que funcionó, porque me voy a casar”, comentó Lovato. Sus seguidores pueden ver cómo cocina el citado plato y cómo su pareja prueba el resultado al final de la pieza. “Cariño, esto es maravilloso”, dijo él antes de hincar la rodilla y enseñarle un anillo de compromiso. “¡He dicho que sí!”, escribió la estrella después de aceptar de nuevo su petición de matrimonio.

Cómo hacer el pollo 'marry me'

'Marry me chicken' (pollo cásate conmigo) es obra de Diana Alshakhanbeh, la persona que está detrás del blog de cocina Little Sunny Kitchen. Ello lo describe como “cremoso, jugoso y lleno de sabor”: “Se dice que esta cena de pollo es tan buena que si la preparas para tu pareja, su próxima pregunta será una propuesta de matrimonio”. Los ingredientes que Demi Lovato utiliza, siguiendo la receta original, son:

3 pechugas de pollo grandes, deshuesadas y sin piel.

Media cucharadita de sal.

Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida.

6 cucharadas de harina.

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de mantequilla sin sal.

3 dientes de ajo picados.

Una taza de caldo de pollo.

Una taza de nata.

Media taza de queso parmesano rallado.

Una cucharadita de copos de chile.

Un cuarto de cucharadita de orégano.

Un cuarto de cucharadita de tomillo.

Un tercio de una taza de tomates secos.

Una cucharada de hojas de albahaca fresca.

La cantante muestra cómo corta las tres pechugas de pollo en filetes. “Solo hay que cortarlas por la mitad para que queden más finas. Si se utilizan pechugas de pollo enteras, será necesario terminarlas en el horno para asegurarse de que están bien hechas”, recomienda la bloguera mencionada anteriormente. Lovato sazona los filetes con sal y pimienta y los reboza en la harina. Después añade en una sartén dos cucharadas de aceite de oliva y dos de mantequilla, que hay que derretir poniendo el fuego a nivel medio.

El objetivo es dorar los filetes de pollo, poniéndolos en la sartén entre cuatro y cinco minutos por cada lado, aproximadamente y con cuidado de que no se quemen. Agrega los dientes de ajo picados y saltea en la sartén durante un minuto. Aparta los filetes de pollo a un plato caliente y cúbrelo.

El siguiente paso de la receta es echar en otra sartén un vaso de caldo de pollo, uno de nata y el queso parmesano, remover y sumar a la mezcla los siguientes ingredientes: los copos de chili, unos pocos tomates secos picados, una pizca de orégano y otra de tomillo. La artista coloca los filetes de pollo dorados en este recipiente y deja que todo se haga a fuego lento. Pasados unos pocos minutos, llegará el momento de emplatar los filetes y decorarlos con unas hojas de albahaca fresca. La autora de la receta original sugiere servir el pollo con arroz o pasta.