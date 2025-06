La comida favorita de Louis Armstrong

El músico incluía en su firma una referencia a este manjar que probaba siempre que tenía oportunidad

Su esposa Lucille y él dejaron por escrito la laboriosa receta para preparar el plato

Louis Armstrong es una de las figuras más emblemáticas de la historia de la música jazz. El cantante y trompetista de canciones tan icónicas como ‘What A Wonderful World’ nació en Nueva Orleans, un lugar que marcó su amor por la música y también por la comida. Su plato preferido era un clásico de la cocina criolla del estado de Luisiana: allí lo llaman red beans and rice, pero en los países de habla hispana es conocido como arroz con habichuelas.

La pasión de Armstrong por esta receta era tal que su firma habitual en las cartas que escribía era “red beans and ricely yours”, un juego de palabras que incluía su comida favorita y la expresión “sinceramente tuyo”. Además, la frase dio título al álbum que recoge uno de los últimos conciertos que dio, el 29 de enero de 1971, meses antes de fallecer. ‘Red Beans and Rice-ly Yours: Satchmo at the National Press Club’ es un disco que vio la luz un año después de su muerte y cuya versión original incluía 16 páginas con “las recetas de Nueva Orleans que Louis amaba”.

Su receta favorita

Louis y Lucille Armstrong, que fue su esposa, dejaron por escrito la receta tradicional para elaborar el plato favorito del intérprete. Para su arroz con habichuelas al estilo criollo se necesita mucho tiempo, que se podría reducir con algunos utensilios de cocina modernos, y esta lista de ingredientes para unas seis personas:

2 tazas de arroz blanco

450 gramos de habichuelas o alubias rojas

225 gramos de carne de cerdo curada con sal

Una lata pequeña de salsa de tomate

6 trozos pequeños de lacón o uno

2 cebollas cortadas en dados

Un cuarto de pimiento verde

5 pimientos secos pequeños o 2 de tamaño mediano

Un diente de ajo troceado

Sal al gusto

La carne de cerdo puede sustituirse por pollo o ternera. El proceso de preparación empieza por lavar bien las habichuelas o alubias y dejarlas cubiertas en agua fría una noche. Cambia el agua para cocinarlas en una olla tapada con agua hirviendo y añade la carne de cerdo. Baja la intensidad del fuego casi al mínimo y deja que se cocinen durante una hora y media. Agrega las cebollas, los dos tipos de pimientos, el diente de ajo y la sal y deja que se cocine durante tres horas. Después echa la salsa de tomate, espera una hora y media más y ve añadiendo agua cuando sea necesario. Las habichuelas o alubias y la carne nunca deberían permanecer secas, sino que han de estar siempre cubiertas de agua o caldo.

Por su parte, el lacón también tendrás que lavarlo, cubrirlo con agua y cocinarlo en una olla cubierta a fuego medio durante una hora y media. Suma las habichuelas o alubias y el resto de ingredientes a la carne. Tendrán que estar cocinándose durante cuatro horas y media, agregando agua cuando haga falta. Por otro lado, una vez lavado el arroz, debes echarlo en una olla con agua hirviendo y sal. La receta indica que debes cocinarlo hasta que se hinche y el agua casi se evapore del todo. Cubre el recipiente y baja la intensidad del fuego, dejando que el arroz siga cocinándose. La recomendación para conseguir la consistencia deseada es usar dos tazas de agua y dos tazas de arroz.

Por último, la receta de los Armstrong también incluye sugerencias de presentación en el plato: primero se coloca el arroz, luego las habichuelas o alubias sobre el arroz o a un lado. Para terminar este laborioso proceso de cocina tradicional de Nueva Orleans, el texto original también ofrece una singular recomendación: “20 minutos después, Bisma Rex (un antiácido) y Swiss Kriss (un laxante a base de hierbas)”.