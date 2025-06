La golosa receta se remonta al siglo XIV en Jerez de la Frontera, cuando las monjas aprovechaban las yemas que sobraban de la elaboración del vino

La receta parece sencilla, pero requiere una ejecución lenta y de buenos ingredientes

Dulces, cremosos, crujientes… los postres pueden son la gota que colma el vaso de una comida. Quizás uno de esos postres donde más amor y cariño se pone es el tocino de cielo, un auténtico tesoro culinario con mucha historia y tradición en España. El origen de esta receta se remonta al siglo XIV en Jerez de la Frontera. Esta golosa receta surgió de la necesidad de aprovechar a la gran cantidad de yemas que desechaban las bodegas jerezanas, pues en la elaboración del vino se utilizaban las claras para la clarificación de la bebida. Así, las yemas quedaban en el olvido, por lo que se las cedieron a las monjas del Convento de Espíritu Santo, ubicado en Jerez de la Frontera, quienes dieron con un postre paradisíaco.

Bautizaron a este postre como 'tocino' por su parecido más que razonable con el tocino de cerdo y 'de cielo', por las manos de lo crearon. La receta no ha cambiado en nada desde sus comienzos, este dulce amarillo con textura parecida a la de un flan es muy fácil de hacer y solo hacen falta cuatro ingredientes: yemas, azúcar y agua. No obstante, a pesar de contar con pocos productos su preparación no es nada fácil, pues la textura y su capacidad de temblar, dependen de la ejecución que debe ser cuidadosa y delicada.

Parece una receta sencilla, pero requiere una ejecución lenta, ya que la base de la preparación es un almíbar elaborado con agua y azúcar que se deja enfriar. Una vez tibia la primera elaboración, se añaden las yemas poco a poco, al mismo tiempo que se bate la mezcla sin dejar de remover. Para que te queden perfectos, es fundamental no batir en exceso la mezcla de huevos y yemas. Así no se incorporará demasiado aire a la preparación y no se formarán burbujas.

El colado de la masa para eliminar grumos es fundamental, tras eso se vierte en un bol con un fondo de caramelo. Ese mismo recipiente hay que ponerlo al baño maría hasta que adquiera la textura ideal, similar a la de un flan. Una vez que están atemperados se meten en la nevera.

Antiguamente el tocino de cielo era una única pieza de grandes dimensiones. No obstante, con el paso de los años se ha evolucionado a hacerlo en pequeñas porciones, más pequeñas que un flan, raciones individuales para disfrutar de este manjar de dioses.

Receta tocino de cielo tradicional

Ingredientes

6 yemas y 1 huevo

250 mililitros agua

350 gramos azúcar

100 gramos azúcar

3 cucharadas agua

Paso a paso la elaboración