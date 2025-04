Pese al cambio, Julio Vázquez sigue encargándose de la cocina de El Campero —por donde Melero se pasa de vez en cuando— y, en especial, de ese atún rojo al que tanto cariño le guarda y del que tiene recuerdos desde su infancia en el colegio porque la fábrica estaba justo al lado. “Me he criado con este producto desde pequeñito , aunque no tengo familia almadrabera”, nos cuenta.

Hablando de partes específicas del atún, el jefe de cocina de El Campero nos confiesa que su zona favorita es el contramormo , que se encuentra en la zona interna de la cabeza del pez y que cuenta “con una infiltración de grasa muy, muy íntegra y que es muy exclusiva, solo se obtienen dos contramormo de cada atún. A mí personalmente me vuelve loco”.

En ocasiones comprar atún puede no ser fácil porque hay cierto temor a que nos vendan gato por liebre. ¿En qué nos deberíamos fijar para hacernos con un buen atún o uno de almadraba? Lo más importante según Julio Vázquez es la certificación, “que no haya ni trampa no cartón, que tú veas la trazabilidad, de dónde viene, la certificación de que es atún rojo salvaje de almadraba y que es el mejor del mundo”.