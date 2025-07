Era una receta de su madre que la actriz compartió en un libro publicado en 1939

La estrella recomendaba utilizar las manos directamente para mezclar toda la ensalada

Judy Garland (1922-1969) fue una de las grandes estrellas del viejo Hollywood, demostrando su talento para actuar y cantar en numerosos títulos. Uno de sus papeles más icónicos es el de Dorothy en ‘El mago de Oz’, la icónica película musical de 1939. La actriz interpretó en este largometraje ‘Over the rainbow’ (en español, ‘Sobre el arcoíris’), una balada que ganó el premio Óscar a la mejor canción original y que quedó vinculada para siempre a su trayectoria. No en vano, el tema dio nombre a su plato favorito.

‘What actors eat - when they eat!’ (‘Lo que los actores comen - ¡cuando comen!’) es un libro publicado en 1939 y en el que Kenneth Harlan y Rex Lease recopilaron las recetas preferidas de las estrellas del cine de la época. En sus páginas aparece la conocida popularmente como 'ensalada sobre el arcoíris', el plato favorito de una jovencísima Judy Garland, que cumplía 17 años en 1939.

La receta de la ensalada de Judy Garland

La intérprete habla en la citada obra sobre una ensalada crujiente: “No siempre me gustó. Entonces un día mi madre descubrió la combinación perfecta, el aderezo perfecto, y ahora es mi tipo de comida favorita. Es tan fácil de hacer que, si mi madre no está cerca, voy a la cocina y la preparo yo misma”.

Además, destaca la importancia de mezclar todos los ingredientes de la ensalada utilizando las manos: “Cuando usas un tenedor y una cuchara de madera para mezclar no puedes sentir dónde el aderezo no entra en contacto con parte de la ensalada, y eso es muy importante”. Tras señalar que no importa sustituir los citados utensilios por unas manos limpias, pone en valor el plato: “Asegúrate de probarlo, especialmente si crees que no te importan las ensaladas de vegetales. Esta es diferente, de verdad”.

Los ingredientes de la ensalada de Judy Garland son dos corazones de lechuga, apio cortado en cubos, berros, tres zanahorias ralladas, dos tomates en rodajas, aceitunas sin hueso cortadas, guisantes verdes cocidos y fríos y una endivia troceada. Por otro lado, los ingredientes del aderezo son media taza de aceite de oliva, cuatro cucharadas de vinagre, una cucharadita de sal, pimentón, medio diente de ajo y una cucharadita de azúcar.

La actriz sugiere usar una botella para mezclar el aderezo. En primer lugar, debes echar el aceite de oliva y después el vinagre, la sal, el pimentón y el diente de ajo picado fino. Por último, añade el azúcar, que le dará cierta densidad a la combinación. Garland recomienda agitar los ingredientes en la botella cerrada, dejarlos reposar durante un rato y volver a agitar: “Haz esto tres veces para que el sabor se extienda de manera uniforme”.

Posteriormente llega el momento de verter la mezcla sobre el bol de ensalada con el resto de ingredientes y combinarlo todo de manera minuciosa utilizando tus dedos. “Por supuesto, usa el tenedor y la cuchara de madera a la hora de servir. Entonces lo comes y dirás que sabe bien. Y mi madre dice que también es un plato muy saludable”, remata la explicación de la artista en el citado libro de recetas.

Los otros platos de Judy Garland

Obviamente, Judy Garland no solo se alimentaba con la ensalada que su madre le enseñó cuando era muy joven. También es sabido que la estrella estadounidense disfrutaba con otros platos sencillos, como los espaguetis o el puré de patatas, y que le gustaba beber refrescos de cola. Además, entre sus postres favoritos se encuentra un dulce que lleva carne en su interior, el tradicional pastel de filete y riñón, que es una receta muy popular en la cocina británica.