La receta del mousse de plátano: listo en 10 minutos y con solo tres ingredientes
Es un postre sencillo que no lleva mucha complicación en la cocina y que está buenísimo
Helado de plátano casero: la receta más sana y refrescante
En verano apetece un postre para terminar de coronar las comidas más que en otras épocas del año. Hay más tiempo libre y, por tanto, se le puede dedicar más tiempo a la cocina, lo que no quiere decir que se tenga que estar horas entre fogones para conseguir un postre para chuparse los dedos. Con pocos ingredientes, que seguramente tengas por casa, y en solo unos minutos con el delantal puesto, tendrás, por ejemplo, un espectacular mousse de plátano listo para ponerle la guinda a cualquier comida.
Este postre es muy fácil de hacer, hasta para los más negados en la cocina. Con pocos ingredientes y solo unos minutos de preparación lo tendrás listo, aunque bien es cierto que tendrás que esperar un poco para hincarle el diente dejando que se enfríe bien en la nevera.
Al utilizar plátanos maduros para la receta se trata de una preparación perfecta para aprovecharlos cuando estos ya se están poniendo oscuros y comerlos como tal no es del todo apetitoso, pero como tirarlos a la basura no es una opción, hacer este mousse le dará una salida de aprovechamiento a esos plátanos que le va a encantar a toda la familia.
Te contamos cómo hacer el mousse de plátano paso a paso de forma fácil y en solo 10 minutos lo tendrás enfriando en la nevera a la espera de catarlo cuando haya cogido la temperatura óptima para meter la cuchara en el dulce.
La receta del mousse de plátano
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 1 plátano para decorar
- 50 gramos de azúcar
- 200 mililitros de nata para montar
Elaboración
Prepara los plátanos
Pela los plátanos.
Tritúralos en una trituradora hasta que no queden grumos.
Paso a paso de la mousse
Bate la nata fría con el azúcar hasta que esté bien montada.
Ve incorporando a la nata el puré de plátano poco a poco.
Con movimientos envolventes mezcla bien hasta lograr la esponjosidad ideal.
Una vez la mousse ha quedado homogénea reserva en el frigorífico unas horas.
Sirve y disfruta
Sirve en copas individuales.
Decora con rodajas de plátano por encima.