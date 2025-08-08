La receta del mousse de plátano: listo en 10 minutos y con solo tres ingredientes

Daniel Brito 08 AGO 2025 - 11:06h.

Es un postre sencillo que no lleva mucha complicación en la cocina y que está buenísimo

Helado de plátano casero: la receta más sana y refrescante

Compartir







En verano apetece un postre para terminar de coronar las comidas más que en otras épocas del año. Hay más tiempo libre y, por tanto, se le puede dedicar más tiempo a la cocina, lo que no quiere decir que se tenga que estar horas entre fogones para conseguir un postre para chuparse los dedos. Con pocos ingredientes, que seguramente tengas por casa, y en solo unos minutos con el delantal puesto, tendrás, por ejemplo, un espectacular mousse de plátano listo para ponerle la guinda a cualquier comida.

Este postre es muy fácil de hacer, hasta para los más negados en la cocina. Con pocos ingredientes y solo unos minutos de preparación lo tendrás listo, aunque bien es cierto que tendrás que esperar un poco para hincarle el diente dejando que se enfríe bien en la nevera.

PUEDE INTERESARTE Cómo hacer el banana split más refrescante para coronar las comidas de este verano

Al utilizar plátanos maduros para la receta se trata de una preparación perfecta para aprovecharlos cuando estos ya se están poniendo oscuros y comerlos como tal no es del todo apetitoso, pero como tirarlos a la basura no es una opción, hacer este mousse le dará una salida de aprovechamiento a esos plátanos que le va a encantar a toda la familia.

Te contamos cómo hacer el mousse de plátano paso a paso de forma fácil y en solo 10 minutos lo tendrás enfriando en la nevera a la espera de catarlo cuando haya cogido la temperatura óptima para meter la cuchara en el dulce.

PUEDE INTERESARTE Helado de tiramisú casero: cómo convertir tu tarta favorita en su versión más refrescante