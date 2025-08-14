Daniel Brito 14 AGO 2025 - 13:46h.

El ajo negro aporta más sabor y un toque dulce al alioli de siempre

Desde luego que salsas hay muchas y cada uno tiene su favorita, sobre todo cuando se trata de mojar pan, patatas fritas, o lo que sea, pero siempre hay que ser generoso con la salsa, y más cuando es casera y se nota en el sabor y la textura que se consigue. Para muchos una de las salsas favoritas es el alioli, que va fenomenal con carnes, algunos pescados y, por supuesto, con las patatas e incluso muchas verduras y algunos arroces.

Hacerlo casero lleva su complejidad para que la mayonesa no se corte, pero si quieres una receta diferente para variar, puedes probar a prepararlo con ajo negro en lugar con el blanco, consiguiendo así otro color y un sabor diferente que seguro que te va a encantar.

El ajo negro nace del ajo de siempre, pero este ha sido caramelizado con la reacción de Maillard de forma lenta. El resultado es un ajo de color negro, pero lejos de ese aspecto, su sabor es más dulce y sabroso de lo que imaginas, lo que lo hace ideal para darle un toque diferente a muchas recetas, como puede ser hacer un alioli distinto con ellos. ¿Quieres saber cómo hacerlo?