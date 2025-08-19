Cómo hacer el bocadillo de calamares de Mario Sandoval: "Alimenta muchísimo"
El chef de Coque nos da su receta del bocata de calamares para replicarlo en casa este verano
En estos días de verano en los que las preocupaciones desaparecen a veces también lo hacen las de pensar en qué comer o cenar cada día. Nos salimos un poco de la rutina y nos damos algún que otro capricho gastronómico o damos rienda suelta a los antojos que en el día a día no nos da tiempo a satisfacer. Y entre ellos puede estar un buen bocadillo de calamares que comerte cualquier día a mediodía o incluso de cena mientras ves como los últimos rayos de sol desaparecen en el horizonte.
Si no sabes muy bien por dónde empezar para hacer un bocadillo de calamares auténtico, como los más famosos de las calles de Madrid, te damos la receta del chef Mario Sandoval, del restaurante Coque, con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.
El chef madrileño da los trucos para hacer el mejor bocadillo de calamares, con el crujiente del pan y del rebozado del calamar, que al morderlo está bien tierno por dentro. ¿Quieres saber cómo lo hace? Te damos los detalles de la receta del cocinero, que promete que está "para chuparse los dedos y alimenta muchísimo".
La receta del bocadillo de calamares de Mario Sandoval
Ingredientes
- 1 calamar fresco
- 150 gramos de harina de pesado
- 1 barra de pan
- Alioli
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Limpia el calamar
Limpia el calamar retirando las partes no comestibles, como los ojos o la boca.
Córtalo en anillas.
Sécalo bien con papel.
El rebozado
Pasa las anillas de calamar por la harina de pescado y una pizca de sal para que queden bien cubiertas.
A freír
Calienta el aceite a fuego medio-alto.
Cuando esté aliente, fríe los calamares hasta que estén crujientes y dorados.
Retíralos y déjalos en papel absorbente para retirar el exceso de aceite.
Haz el bocadillo
Corta el pan y coloca los calamares sobre una de las mitades.
Pon alioli al gusto y cubre con la otra mitad.