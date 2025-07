Daniel Brito 17 JUL 2025 - 10:26h.

Tras más de dos años de trabajo, Mario Sandoval ya sirve en Coque su menú con maridaje de The Macallan, uno de los más exclusivos del mundo

El colmado estrella Michelin donde comprar los cocidos en tarro que hacía la madre de Mario Sandoval

Compartir







Un viaje a tierras escocesas ha creado uno de los menús degustación más exclusivos del mundo. Mario Sandoval, chef con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol en su restaurante Coque (calle Marqués de Riscal, 11. Madrid), ha lanzado su menú The Macallan by Coque, una unión entre el cocinero y la destilería escocesa de la que ha surgido uno de los menús más exclusivos y caros del mundo: 1.800 euros por persona.

“El menú maridaje más exclusivo de España”, reconoce el chef sobre esta nueva propuesta que se puede probar ya en su restaurante, en pleno centro de Madrid, para vivir una experiencia única que combina la espectacular gastronomía que surge en los fogones de Coque, con los whiskies más exclusivos de The Macallan.

PUEDE INTERESARTE El chef Gonzalo Armas nos da su receta veraniega de bonito en salazón sobre ajoblanco malagueño

Una espectacular selección de whiskies

La selección de whiskies de The Macallan recoge, entre otros, su The Macallan A Night on Earth The Journey, “una colección que celebra la última noche del año y sus tradiciones en cada país. Esta edición centrada en China celebra el viaje a casa por las fiestas”; o su The Macallan 18 Years Double Cask, un whisky “madurado durante 18 años en un equilibrio perfecto de barricas de roble americano y europeo sazonadas con Jerez”.

PUEDE INTERESARTE Los tres chiringuitos de O Grove que recomienda el chef con dos estrellas Michelin Javier Olleros

De esta manera, cada uno de los whiskies (y dos cócteles) seleccionados para formar parte de este maridaje acompañan al menú de 17 pases “para crear una experiencia gastronómica que trasciende a la mesa y va más allá de la propia gastronomía. Es un menú que transporta al comensal a un viaje a las tierras altas de Escocia y a la ladera del río Spey”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los siete de los whiskies que forman el menú

The Macallan A Night on Earth The Journey

Harmony Amber Meadow

The Macallan 18 Years Double Cask

The Macallan Rare Cask

The Macallan 25 Years Sherry Oak

The Macallan 30 Years Double Cask

The Macallan M Decanter 2019

Un viaje de emociones

El menú se encuentra totalmente inspirado “en un viaje, en emociones, en sensaciones y en el alma que hay detrás de The Macallan y su forma de envejecer los mejores whiskies de malta del mundo”.

Por eso Mario Sandoval quería estar a la altura, de ahí nace este menú como el resultado de más de dos años de trabajo conjunto para llegar a los platos que hoy sirve en Coque y que cambiarán en otoño para adaptarse a los productos de temporada.

Así es el menú

El propio menú es un recorrido a lo largo de las instalaciones de Coque que comienza en la coctelería, para después pasar a la bodega, a la sacristía, la barra de la cocina y, ya por último, a la sala.

Durante toda la experiencia se puede catar, entre otros de sus platos, el helado de ajoblanco con almendra tierna y vinagre de piñón, un salpicón de vaca de la sierra de Guadarrama con vinagre antiguo, una quisquilla de Motril ahumada con sopa de maíz tostado con ajo, o un espectacular cochinillo lechón jugoso y su piel crujiente, chicarrón con pimienta de Sichuan y salsa de melaza.

El menú cuenta con un total de 380 elaboraciones que lo convierten en algo único y pone en valor el trabajo que hace Sandoval y su equipo en las cocinas de Coque. De ahí que el precio final sea de 1.800 euros (1.435 euros por la Armonía Macallan y 365 por el menú degustación).