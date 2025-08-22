Spam musubi, el aperitivo hawaiano de origen japonés que deleita a Jason Momoa

Daniel Brito 22 AGO 2025 - 14:00h.

El actor hawaiano ha dado a conocer este snack o entrante típico del archipiélago del Pacífico

Se trata de un plato con influencias de la gastronomía japonesa

Cada país, cada región y cada zona cuenta con sus propias particularidades y curiosidades que los hacen únicos, que le dan personalidad, una tradición y una cultura que los diferencian del resto, algo que inevitablemente llega a la cocina. Gastronomías de todo el mundo beben unas de las otras, aunque terminan todas ellas siendo diferentes, como le pasa a la hawaiana, que tiene un plato muy popular que es originario de Japón.

Se trata del spam musubi, un aperitivo popular en el archipiélago hawaiano que, entre otros, vuelve loco hasta a Jason Momoa, actor procedente de las islas del Pacífico. El intérprete se ha pasado por el programa Jolly, donde ha mostrado qué es ese aperitivo y también cómo hay que comerlo.

Así hay que comerlo, según Momoa

“Esto es lo mejor”, asegura Momoa nada más ver un spam musubi, que parece una pieza de sushi gigante, aunque su procedencia está más ligada al onigiri. “Tienes que darle un enorme bocado y meter todo lo que puedas en tu boca”, explica el hawaiano a los presentadores sobre cómo se debe comer.

Nada más probarlo, uno de los presentadores le cuenta que está realmente bueno, a lo que Momoa simplemente contesta que lo sabe, aunque otro de ellos confiesa que con el arroz se le hace algo de bola comerlo. Pero el actor tiene la solución: beber algo.

¿Qué es el spam musubi?

El spam musubi tradicional se hace con una rodaja de spam, que es variedad de carne en lata, en concreto de carne de cerdo, aunque existen algunas variantes en las que mezclan el cerdo con pollo u otras con pavo asado.

Esa rodaja de spam se coloca sobre un trozo de arroz, aunque hay quien hace una especie de sándwich de arroz con dos rebanadas de spam cubriendo el arroz, y una hoja de alga nori y se enrolla de tal manera que el resultado es algo muy similar al onigiri, a pesar de que en este caso el arroz no está condimentado.

En general es bastante apreciado porque se puede transportar fácilmente, pero también por su sabor, siendo no solo una comida popular entre los locales, sino que también lo es entre los turistas que visitan las islas y buscan comer la gastronomía más tradicional del archipiélago.

Este snack se ha convertido en un entrante muy popular en el archipiélago, pudiéndose conseguir fácilmente en cualquiera de las islas en tiendas como los establecimientos de conveniencia o en puestos callejeros.