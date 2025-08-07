El restaurante de Marbella en el que Will Smith cenó y se atrevió a bailar flamenco

Daniel Brito 07 AGO 2025 - 13:30h.

Will Smith pasó por El Pimpi Marbella, donde no solo comió, sino que se atrevió a bailar flamenco

Will Smith ha pasado algunos de sus días de julio en España. A comienzos de julio actuó en Gran Canaria y hace unos días lo hizo en Marbella, en Starlite. Lo que quizá muchos no sabían es que el actor y cantante se había pasado por uno de los restaurantes de la ciudad para disfrutar de una experiencia completa de comida típica y un buen tablao flamenco.

Tal y como ha mostrado en sus redes sociales, Smith pasó una velada en El Pimpi Marbella, el restaurante que nació en 2024 con el sello de Antonio Banderas en el resort Puente Romano, estando inspirado en el mítico Pimpi de Málaga. Allí se combina la mejor gastronomía andaluza con espectáculos en vivo que se celebran cada noche, como del que ha disfrutado el protagonista de ‘El Príncipe de Bel-Air’.

Es más, el propio artista dejó constancia de su visita con vídeo en el que se le ve bailando y taconeando junto al bailaor Felipe de Algeciras. “Baila como si nadie estuviera mirando. Aunque todo el mundo está mirando”, escribía el actor en sus redes sociales al publicar el vídeo de su baile.

La estrella de Hollywood no es la única que ha pasado por El Pimpi Marbella, desde que abrió hace un año también lo han hecho Robert de Niro, cosa que no es de extrañar teniendo en cuenta su amistad con Banderas, o el cantante Luis Miguel.

Así es la experiencia en El Pimpi Marbella

Al igual que en El Pimpi original, aquí la cocina tradicional andaluza y malagueña es la protagonista, siempre utilizando productos locales, frescos y de temporada para la elaboración de sus platos. “Se puede disfrutar de un aperitivo antes del almuerzo, una cena al son de la guitarra española o un cóctel de sobremesa en un entorno rebosante de júbilo y elegancia”, destacan.

Entre sus platos más destacadas está su salmorejo con huevo de codorniz y mojama o jamón ibérico, las gambas de Fuengirola al Pim-pi, su variedad de croquetas, la mojama de atún rojo, la paletilla de chivo malagueño, la ventresca de atún de almadraba a la brasa o el cazón en adobo malagueño, entre otros de sus platos.

Todo ello, como no, acompañado de los mejores espectáculos de flamenco en los que disfrutar de la mejor gastronomía y de la cultura y la tradición del sur de España de la mano de algunos de los más destacados artistas, como ha hecho Will Smith.