Daniel Brito 07 AGO 2025 - 12:00h.

La pasión por los Labubu también han llegado al mundo gastro con su versión de chocolate de Dubái

Por qué no debes dejar de comer chocolate

Compartir







Puede que no sepas qué son, pero los habrás visto por ahí en los últimos meses. La fiebre de los Labubu parecía haber pasado, pero la apertura de una tienda Pop Mart en Barcelona, en la calle Portal de l’Àngel, donde se han montado colas de hasta cuatro horas con cientos de personas a la espera de hacerse con uno de los muñecos más virales del último año ha hecho que su popularidad vuelva a florecer. Estos pequeños monstruos tienen un precio desde los 12 euros, pudiendo llegar a superar los 240 y, en reventa, los 700 dependiendo de la exclusividad del que te toque en las cajas sorpresas donde vienen.

No es de extrañar la pasión por ellos, pues famosos como Rihanna, Dua Lipa e incluso Kim Kardashian han sucumbido a ellos. Y no son los únicos, el mundo gastro también lo ha hecho, y demasiado ha tardado.

Los Labubu destacan por sus ojos saltones, las orejas puntiagudas (aquí es donde muchos creen que está la clave para saber si es falsificado o no) y unos dientes afilados. Eso lo tienen todos en común, pero luego cambian sus atuendos, lo que hace que unos sean más exclusivos y valorados que otros.

PUEDE INTERESARTE Chocolate de Dubái: así de fácil se prepara este crujiente y viral chocolate

Su versión en chocolate de Dubái

Ahora la chocolatería Palm Bites, que solo vende en Estados Unidos y Canadá, así que en España hay que seguir esperando, ha decidido subirse al carro de la fiebre Labubu con su versión de chocolate de Dubái.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“La barra de chocolate Labubu Dubái es una divertida fusión del entrañable personaje Labubu y el rico y delicioso sabor del chocolate premium de Dubái. Elaborado artesanalmente con el mejor chocolate belga en forma del monstruo, esta barra es más que un capricho, es una experiencia”, explican en su web sobre el Labubu de chocolate de Dubái que pusieron a la venta hace apenas unas semanas.

Está hecho con chocolate belga con leche, pistachos, knafeh y tahini y hay tres versiones diferentes. La pequeña de 30 gramos por 4’99 dólares, la mediana de 55 gramos por 9’99 dólares, y la grande de 100 gramos por 14’99 dólares cada unidad.

A España por el momento no han llegado, aunque es cuestión de tiempo que la versión dulce de los Labubu se expanda por el mundo. Más aún teniendo en cuenta que se han unido dos de los grandes virales de los últimos años: los Labubu y el chocolate de Dubái, un fenómeno gastro que ha dado la vuelta al mundo.