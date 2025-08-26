La actriz publicó en su Instagram un vídeo con su receta de tortilla española

Antes de alcanzar la fama, vivió durante una temporada en Talavera de la Reina

Compartir







Gwyneth Paltrow es una estrella de lo más polifacética. Se dio a conocer como actriz en los 90 y ganó el Óscar por ‘Shakespeare in love’, pero también ha sido imagen de distintas marcas de moda y perfumes, ha narrado audiolibros, ha ejercido como activista para diferentes causas y tiene su propia empresa de estilo de vida, Goop. Además, ha publicado varios libros de cocina, un mundo que la apasiona, como se puede comprobar al ver algunas de sus publicaciones en las redes sociales.

La intérprete compartió en Instagram un vídeo en el que enseña cómo prepara una singular tortilla de patatas que sirve como desayuno para su novio, Brad Falchuk, un productor popular por su trabajo en series como 'Glee' o 'American Horror Story'. Cabe destacar que durante su adolescencia, antes de hacerse famosa, pasó una temporada en Talavera de la Reina (Toledo) como estudiante en un programa de intercambio. Por eso sabe hablar español y guarda un buen recuerdo de nuestro país.

Paltrow incluye en su tortilla de patatas un ingrediente que no siempre figura en la receta habitual. “Tortilla española en la manera de Julia Ruiz Blanco (mi mamá española), pero con chorizo”, escribió junto a su publicación. En el texto nombra a la mujer que la acogió en Talavera durante su juventud, la matriarca de una segunda familia con la que sigue manteniendo el contacto muchos años después de su estancia en dicha localidad.

El vídeo en cuestión muestra a la ex de Chris Martin cortando las patatas en tacos sobre una tabla, batiendo los huevos en un gran cuenco y pochando la cebolla, terminando así con el clásico debate sobre si la tortilla española debe llevar o no dicho ingrediente. Además, enseña un truco para comprobar el punto en el que se encuentran las patatas: pincharlas con un palillo de madera.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para parte de sus seguidores, la sorpresa llega cuando añade chorizo picado y frito en pequeños trozos a la mezcla antes de llevarla a la sartén. También demuestra que sabe separar los bordes de la tortilla con una espátula de silicona antes de darle la vuelta, con cuidado y con la ayuda de un plato para que no se deshaga. “Tiene muy buena pinta. Eres una experta dando la vuelta”, comentó en Instagram la que fuera su madre adoptiva durante su etapa en España. “¡Gracias, mamá!”, le respondió la intérprete en otro mensaje.

Su otra conexión con la cocina española

El vínculo entre Gwyneth Paltrow y España fue más allá de su etapa como estudiante de intercambio en Talavera de la Reina. Siendo ya una celebridad conocida en todo el mundo, volvió a mostrar su interés por la cocina española participando en ‘Spain… on the road again’, un programa de televisión estadounidense estrenado en 2008 y que mezclaba gastronomía con viajes por nuestro país. Los 13 episodios del formato presentan diferentes localizaciones en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, entre otras comunidades autónomas.

A raíz de esta producción, vio la luz un libro titulado ‘Spain... A Culinary Road Trip’, que Paltrow coescribió junto a su amigo Mario Batali, chef con el que compartió protagonismo en el programa. Muchos espectadores americanos reconocerán al cocinero por su trabajo en el talent show culinario Iron Chef America. También participaron en este proyecto el escritor y periodista gastronómico Mark Bittman y la actriz Claudia Bassols.

La descripción del libro presenta la obra como un viaje por carretera que “muestra los placeres de España, la cocina regional, el arte, la historia y la cultura del país como nunca antes se habían visto”. Además de fotografías y anécdotas, sus páginas recopilan más de 70 recetas firmadas por Batali.