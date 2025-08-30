Billie Eilish ha compartido con sus seguidores en TikTok una receta casera de chocolate de Dubái apta para veganos
La receta fácil de chocolate Dubai con pistacho que puedes hacer en casa
El chocolate de Dubái es uno de los postres que más furor ha causado en Internet en los últimos tiempos, arrasando en las redes sociales y entre famosos que han quedado fascinados por su sabor y su textura. Una de las celebrities que se ha sumado a esta moda viral recientemente es Billie Eilish. La cantante no se ha limitado a grabarse probando el chocolate, sino que ha compartido su propia receta en TikTok: “Haz chocolate de Dubái vegano conmigo”.
La artista sigue una dieta vegana y ha comentado que le costaba encontrar el citado postre en versión vegana, por lo que ha decidido hacerlo ella misma. Cabe destacar que muchos chocolates se elaboran recurriendo a productos de origen animal, como la leche de vaca. Desde Sweet Vegan Chocolates explican: “El chocolate vegano es aquel que se elabora sin añadir productos lácteos (como leche o nata) y que no ha entrado en contacto con productos animales como lácteos, huevos o miel. Algunas empresas también utilizan edulcorantes alternativos al azúcar, como el azúcar moreno o la estevia”.
La intérprete de ‘Birds of a feather’ escribió junto a su publicación: “Lamento hacer esto, pero me encanta tanto… También es imposible encontrar chocolate de Dubái vegano en cualquier lugar y este es tan bueno como el real, incluso mejor. Disfrútalo”. Uno de los secretos de su receta libre de lácteos es usar pasta de tel kadayif en lugar de knafeh, que es uno de los ingredientes clave del chocolate de Dubái. El knafeh es un dulce árabe que se hace con masa kataifi (un tipo de fideos muy finos) tostada, se rellena con queso y se le añaden pistachos, mantequilla, sirope de caramelo o almíbar. Como alternativa vegana tienes el tel kadayif, un postre turco y crujiente que se hace con el mismo tipo de pasta, pero no lleva queso, sino solamente frutos secos y almíbar.
Receta de chocolate de Dubái vegano de Billie Eilish
Ingredientes
- Pasta de tel kadayif
- Crema de pistacho
- 3 tabletas de chocolate vegano
- Mantequilla vegana
Elaboración
Paso a paso
Pon una sartén en el fuego a intensidad media y echa un trozo de mantequilla vegana para derretirlo.
Añade un puñado de pasta de tel kadayif a la mantequilla derretida y hazla en la sartén hasta que adquiera un tono dorado, asegurándote de remover constantemente.
Parte las 3 tabletas de chocolate vegano en trozos y colócalas en una taza medidora de cocina.
Derrite el chocolate metiéndolo en el microondas durante unos 30 segundos.
Remueve el chocolate derretido hasta que notes que está suave.
Vierte una capa del chocolate derretido en un molde para tabletas de chocolate y extiéndela con una cuchara para que quede uniforme.
Mete el molde en el congelador para enfriar dicha capa de chocolate y que de esta manera se endurezca.
Pon la pasta de tel kadayif en una taza medidora.
Agrega una cucharada grande de crema de pistacho a la pasta de tel kadayif.
Mezcla bien la crema de pistacho y la pasta de tel kadayif hasta conseguir una pasta de tono verdoso.
Saca el molde de chocolate del congelador.
Pon la combinación de crema de pistacho y la pasta de tel kadayif sobre la capa de chocolate y extiende de manera uniforme.
Añade otra capa de chocolate derretido sobre la crema de pistacho y la pasta de tel kadayif para tratar de sellar tu tableta, comprobando que cubre el espacio del molde por completo.
Vuelve a meter el molde de chocolate en el congelador para que se solidifique y así finalmente tendrás tu tableta de chocolate de Dubái vegano.