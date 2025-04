“Llevo meses viendo cómo todas rompéis el chocolate viral… Es porno. Por fin lo he probado”, comenzó contando en un vídeo en TikTok. La presentadora describió como “espectacular” su manera de crujir y dijo: “Nunca pensé que el de pistacho me podría gustar tanto”. Dejó claro que había quedado fascinada por este dulce: “Esto está ayudando a mis altos niveles de serotonina y dopamina. Nunca más quiero vivir sin este chocolate … ¿Oís? El sonido de la felicidad”.

Como su propio nombre indica, el chocolate que se ha hecho viral en Internet viene de Dubái, más concretamente de la confitería FIX Dessert Chocolatier, que se especializa en tabletas de chocolate rellenas. La variedad que se ha vuelto más popular lleva por nombre ‘Can't Get Knafeh Of It’ y está hecha con knafeh crujiente, pistachos, pasta de tahini y chocolate negro con 72 % de cacao. El knafeh o kunafa es un postre tradicional en varios países de Oriente Medio. Este dulce árabe se elabora con masa kataifi (un tipo de fideos muy finos) tostada, que se rellena con queso fresco, pistachos, mantequilla, sirope de caramelo o almíbar como ingredientes principales.