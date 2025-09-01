Gordon Ramsay añade un toque de picante a su receta de huevo frito

El famoso chef también comparte recomendaciones para hacer huevos revueltos

Gordon Ramsay es uno de los cocineros más mediáticos del panorama internacional tras haber estado al frente de varios programas de televisión en Reino Unido y Estados Unidos, pero también un chef condecorado con varias estrellas Michelin a lo largo de su carrera. El británico ofrece a sus seguidores multitud de consejos culinarios, incluso para refinar la elaboración de platos tan aparentemente sencillos como un huevo frito. El experto grabó un vídeo en el que explica, paso a paso, cómo hacer huevos fritos: “A todos nos encantan, ya sea para el desayuno, el almuerzo o la cena, así que os voy a enseñar mi forma favorita de cocinar huevos fritos”. Ramsay utiliza un total de seis ingredientes. Evidentemente, los huevos son uno de ellos, pero en su receta verás que recurre a otros en los que quizás no habías pensado, como uno que añade un toque de picante al sabor de este plato tan clásico.

La receta del huevo frito de Gordon Ramsay Personas 1 pax. Tiempo 2 min. Dificultad Baja Ingredientes Huevos

Sal

Aceite

Mantequilla

Pimienta

Copos de chile Elaboración Paso a paso Calienta siempre un poco la sartén antes de echar el huevo. Pon un poco de aceite y después un trozo pequeño de mantequilla en la sartén. Derrite la mantequilla y baja el fuego. Añade sal y pimienta directamente en la combinación de aceite y mantequilla. Rompe la cáscara del huevo en una superficie plana, ábrelo y échalo en la sartén. Sube el fuego y mueve un poco la sartén mientras se fríe para evitar que se acabe pegando. Agrega un toque de copos de chile encima del huevo frito Usa una cuchara para bañar la clara del huevo con la mezcla de aceite y mantequilla. Quita la sartén del fuego para ponerla sobre una superficie fría, de manera que te ayude a despegar el huevo con una espátula.

Trucos para los mejores huevos revueltos

Gordon Ramsay no solo compartió su receta para hacer el huevo frito perfecto, sino que también dio algunas recomendaciones para cocinar huevos revueltos. En lugar de una sartén, el chef recurre a una cacerola antiadherente en la que echa seis huevos y dos trozos pequeños de mantequilla: “El secreto de cualquier receta de huevos revueltos está en evitar que se hagan demasiado. Nunca batimos los huevos antes de cocinarlos”.

El británico usa una espátula para mezclar las yemas y las claras de los huevos, luego calienta el recipiente durante 60 segundos y lo quita del fuego. Emplea 30 segundos en limpiar los laterales de la cacerola y vuelve a ponerla en el fuego a baja intensidad para batir los huevos. Uno de sus trucos para impedir que queden demasiado hechos o que se quemen es añadir un poco de crème fraîche a la mezcla para enfriarla.

Por último, en la receta de huevos revueltos de Gordon Ramsay, llega el momento de sazonar con sal, pimienta y un ingrediente extra que le da un acabado diferente al plato: el cebollino picado.

Cómo hacer crème fraîche

La crème fraîche es un tipo de nata fresca que se diferencia de otras por estar fermentada, de modo que cuenta con una textura más viscosa. Su origen se encuentra en la región francesa de Normandía, pero se puede encontrar fácilmente en supermercados y tiendas de alimentación o también es posible prepararla de manera casera.

Solamente necesitarás unos 250 mililitros de nata líquida con suficiente grasa (al menos un 30 o un 35 % de materia grasa) y dos cucharadas de mantequilla. Debes mezclar estos dos ingredientes en un bol de cristal hasta que notes que la mantequilla queda disuelta, pasar el contenido a un bote de vidrio, taparlo con papel de cocina y dejarlo reposar durante unas 24 horas a temperatura ambiente.