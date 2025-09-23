Daniel Brito 23 SEP 2025 - 14:30h.

TerZio, de Madrid, se ha llevado el premio a Mejor Paquito de España en la segunda edición del concurso del bocadillo de cordero más famoso

Los cinco bocadillos de cordero que tienes que probar

Compartir







En 2019 surgió un bocadillo con el que poner la carne de cordero en valor y crear un bocado jugoso que con el paso de los años se ha ganado un hueco en los paladares españoles. Tanto que desde el año pasado se celebra el concurso del ‘Mejor Paquito de España’ que organiza la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) para reconocer la excelencia en la elaboración del bocadillo de cordero, el Paquito.

El mejor Paquito de España

Entre los siete participantes de la cata final solo podía ganar uno, y el Paquito vencedor fue el preparado por el chef Saúl Sanz del bar TerZio (calle del General Pardiñas, 25. Madrid), un Paquito de corchetta de cordero aromatizada que se prepara con pan de cristal crujiente y una mayonesa de piparras casera.

PUEDE INTERESARTE El bar del pueblo de Aitana Bonmatí donde come su bocadillo de queso manchego con tomate favorito

Tras su triunfo, este Paquito comienza a formar parte de su carta con un precio de 13 euros. Se trata de un bocadillo inspirado en la porchetta de cerdo con las lonchas finas de pierna de cordero asada lentamente para conservar toda su jugosidad con un relleno de tocino ibérico y diferentes hierbas aromáticas con los que reposan 24 horas antes de asarse.

Las finas lonchas de esa carne se sirven entre dos rebanadas de pan de cristal crujiente que se acompaña con cebolla asada agridulce con toque caramelizado y una sorprendente mayonesa de piparras que aporta un toque ácido y picante que refuerza el sabor de la carne de cordero.

Los otros Paquitos

Uno de los finalistas fue El Galliner en Faura (Valencia), de Javier Ríos, que presento un Paquito con un guiso de cordero que se adoba durante 24 horas con diferentes especias para luego desmigajar y acompañar con una mayonesa preparada con el mismo cordero. Este preparado se remata con un pan quemado popular de la Comunidad Valenciana. “Para nosotros, un bar pequeñito de un pueblo de Valencia, quedar segundos de España que mejor Paquito hace, es súper emocionante”, explicó Javier.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El otro finalista se trató del chef Víctor Alfageme, de Reversible (Barcelona), que preparó un cordero ahumado al carbón cocinado a baja temperatura que sirvió en un pan de coca con una mayonesa de alcachofa del Prat, con queso de Cerdeña fundido y un chutney de tomate. “Estamos muy contentos y orgullosos, todo el equipo de Reversible, ya ganar en Barcelona fue un premio que no nos esperábamos y quedar terceros a nivel nacional ha sido una experiencia muy bonita”, sostuvo Alfageme.