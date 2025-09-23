Redacción Gastro 23 SEP 2025 - 08:30h.

La dietista-nutricionista da algunos consejos para hacer bocadillos saludables y completos para las merienda

Cómo debe ser el desayuno perfecto para niños, según Boticaria García

La merienda es en ocasiones una comida complicada cuando hay niños en casa. O no sabes qué ofrecerles o, con el lío del día a día, es una comida que se salta. Sin embargo, tal y como explica la divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia Marián García, más conocida como Boticaria García, en este nuevo vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ no todo tiene que ser bollería industrial o preparaciones muy sanas, sino que el bocadillo sigue siendo una opción de lo más atractiva.

Atractiva siempre que elijamos correctamente con qué ingredientes vamos a rellenar el pan, que idealmente debe ser integral, como ya explicó en un vídeo anterior. Para ponernos un ejemplo Boticaria García nos muestra el bocadillo que ella misma se está comiendo: uno de tortilla de patata y tomate.

“Tiene patata, huevo y tomate. Tres ingredientes que están dentro de las guías saludables”, aunque también señala que las posibilidades de relleno del bocadillo son infinitas, pudiendo hacerlo de otros ingredientes como el atún, de queso o incluso de jamón.

No obstante, sobre el jamón puntualiza que debe ser limitado sea un jamón curado o ultraprocesado, pero que de vez en cuando es una opción válida para las meriendas.

En el vídeo Boticaria García da una serie de consejos y trucos para sustituir algunos alimentos por otros más saludables e igual de ricos. Por ejemplo, ¿por qué sustituirías la mantequilla? La dietista-nutricionista da en el vídeo, donde da todos los detalles para el bocadillo perfecto, una opción igual de rica y jugosa, pero mucho más saludable.

¿Pan blanco o integral?

En el último vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ Boticaria García explicaba las diferencias entre el pan blanco y el integral, además de varios consejos para ir introduciendo poco a poco este último en la dieta de los niños, ya que contienen una mayor cantidad de fibra, y cómo saber cuál es mejor, que no siempre tiene que ser el que marca 100% integral.