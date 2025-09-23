Daniel Brito 23 SEP 2025 - 12:45h.

En su pueblo natal Aitana Bonmatí tiene uno de sus bares favoritos donde suele pedirse un bocadillo de queso manchego con tomate

Aitana Bonmatí ha vuelto a hacer historia tras ser la única jugadora en ganar tres años consecutivos el Balón de Oro, y en esta ocasión pese no haber podido ganar la Champions con el Barcelona ni la Eurocopa con la selección española. Aún así, el buen hacer de la centrocampista en el césped ha hecho que su trabajo en el campo vuelva a ser reconocido con el galardón. Y para celebrarlo, te contamos uno de los bares favoritos de la futbolista.

La futbolista es natural de Sant Pere de Ribas, un municipio de poco más de 30.000 habitantes cercano a Barcelona o Sitges, una localidad a pocos minutos de la costa donde Bonmatí creció y se enamoró del fútbol, pero también donde se encuentran algunos de sus bares y cafeterías favoritos.

Su bar favorito

Uno de esos locales es Cabaler Café, un lugar en pleno centro de la localidad (Plaça Marcer 15) al que suele acudir con amigos por las tardes y donde, según Relevo, acostumbra a pedirse medio bocadillo de queso manchego con tomate y un chai latte de matcha.

Precisamente su especialidad está en los bocadillos tanto veganos como vegetarianos, aunque también destacan por sus desayunos o sus bikinis, aunque si se tiene oportunidad hay que probar sus espectaculares cócteles que sirven desde las 15.00 horas hasta el cierre del bar.

Se trata de un bar de lo más acogedor en un punto estratégico de la localidad que hace que prácticamente siempre esté lleno, lo que no impide a Aitana Bonmatí a hacer una visita siempre que puede a una de sus cafeterías favoritas de su localidad natal.

Así es su dieta flexitariana

La centrocampista catalana sigue una dieta muy concreta: la flexitariana. Este tipo de alimentación consiste en tener como base los alimentos de origen vegetal en cada uno de sus menús. Sin embargo, de vez en cuando se añaden en la dieta otros ingredientes como los huevos, los lácteos y otros alimentos de origen animal, pudiendo en algunos momentos puntuales incluir raciones de carne o pescado.

Precisamente durante una entrevista en 2024 Bonmatí explicó que, para ella, como deportista de élite, la alimentación es un pilar clave en su carrera profesional y que ha aprendido a llevarla sin comer carne. “He aprendido mucho sobre esto. Dejé de comer carne por un tema de principios, no por un tema de rendimiento, sino por un tema de explotación animal”, señaló la futbolista.

Para suplir la ausencia de carne, la tres veces ganadora del Balón de Oro suele incluir en su dieta productos con gran cantidad de proteína como los huevos, el pescado y otros vegetales, teniendo una gran presencia los yogures con frutas y cereales en su alimentación, además de determinados suplementos.