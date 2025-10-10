Rape alangostado: el trampantojo de pescado con el que parece que sirves langosta

Daniel Brito 10 OCT 2025 - 13:30h.

El rape se puede preparar de tal manera que se convierte en todo un trampantojo conocido como la langosta del pobre

Comer buen marisco no siempre es fácil, menos aún cuando los precios suben y por unas piezas nos dejamos un buen dinero. Por eso mismo, aunque estemos en octubre, hay quien ya está comprando para congelar pensando en las próximas navidades, o quien a sabiendas de lo complicado que es encontrar buen marisco a un precio asequible opta por otras opciones igual de ricas y mucho más baratas, como el rape, un pescado que no es muy caro y que si lo sabes preparar bien parece que lo que sirves es una langosta.

De ahí que haya más de uno que llama al rape ‘la langosta del pobre’, pues con una receta muy sencilla con su cola a simple vista parece que a lo que vas a hincar el diente es una langosta. Esa receta de trampantojo se la conoce como la cola de rape alangostada, un plato que puede ser el gran protagonista de cualquier celebración o cena y que no tiene una gran complicación en su preparación.

Su facilidad a la hora de prepararlo es ya un incentivo para hacer la receta, pero su resultado, que poco tiene que envidiar a una langosta de verdad, hará que este plato se convierta en uno de tus favoritos cada vez que tengas que preparar algo para una velada especial.