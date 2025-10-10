Rape alangostado: el trampantojo de pescado con el que parece que sirves langosta

El rape se puede preparar de tal manera que se convierte en todo un trampantojo conocido como la langosta del pobre
Comer buen marisco no siempre es fácil, menos aún cuando los precios suben y por unas piezas nos dejamos un buen dinero. Por eso mismo, aunque estemos en octubre, hay quien ya está comprando para congelar pensando en las próximas navidades, o quien a sabiendas de lo complicado que es encontrar buen marisco a un precio asequible opta por otras opciones igual de ricas y mucho más baratas, como el rape, un pescado que no es muy caro y que si lo sabes preparar bien parece que lo que sirves es una langosta.
De ahí que haya más de uno que llama al rape ‘la langosta del pobre’, pues con una receta muy sencilla con su cola a simple vista parece que a lo que vas a hincar el diente es una langosta. Esa receta de trampantojo se la conoce como la cola de rape alangostada, un plato que puede ser el gran protagonista de cualquier celebración o cena y que no tiene una gran complicación en su preparación.
Su facilidad a la hora de prepararlo es ya un incentivo para hacer la receta, pero su resultado, que poco tiene que envidiar a una langosta de verdad, hará que este plato se convierta en uno de tus favoritos cada vez que tengas que preparar algo para una velada especial.
La receta de la langosta del pobre
Ingredientes
- La cola de un rape
- Pimentón de la vera dulce
- Pimentón picante (opcional)
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Elaboración
Prepara el pescado
Separa la cola del rape en dos lomos retirando la espina para dejar el pescado completamente limpio. Después seca cada uno de los lomos con papel y átalos con hilo de cocina, como si estuvieses haciendo las partes de una cola de langosta.
Crea la mezcla y reboza
Una vez listo, mezcla en un bol los dos pimentones en caso de que vayas a utilizar tanto dulce como picante, y una pizca de sal y pimienta y unta los lomo con aceite de oliva. Reboza con la mezcla de pimentón hasta que se adhiera bien por todas partes.
Cocina
Puedes cocinar el rape tanto en una sartén con un poco de aceite para hacerlo a la plancha o en el horno, cocinando en este caso durante unos 15-20 minutos a 180 grados.
Quita le hilo antes de servir
Una vez cocinado, retira el hilo de cocina del rape y ya tienes tu langosta del pobre lista para servir, ya sea entero o cortándola en rodajas.