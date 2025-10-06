BeginVeganBegun nos enseña cómo hacer unas lentejas estofadas veganas igual de ricas y sabrosas, pero aún más saludables
Adaptar las recetas de siempre a platos completamente veganos en un principio puede parecer algo complicado, pero la realidad es que no tiene que ser así. Y para ayudar en esas recetas llega a Gastro el nuevo formato en vídeo de ‘Recetas veganas’ donde en cada episodio la influencer BeginVeganBegun, que en realidad se llama Aida Lídice, nos da una preparación paso a paso para chuparnos los dedos.
En esta primera entrega la creadora de contenido nos anima a volver poco a poco a los platos de cuchara tras el regreso a la rutina de septiembre con unas lentejas diferentes, pero igual de ricas y sabrosas a las que estás acostumbrado a cocinar. Y lo mejor de todo es que son totalmente veganas.
Y lo mejor de todo es que, más allá de estar muy ricas, estas lentejas no te van a llevar nada de tiempo porque son exprés, así que no vas a tener que estar toda una tarde entre fogones para conseguir un plato rico y nutritivo.
Solo vas a necesitar el microondas para cocinar bien las patatas y la zanahoria, una batidora para triturar el resto de las verduras y una olla en la que todo se integrará para lograr un guiso que vas a querer hacer todas las semanas. Te dejamos los ingredientes que necesitas y todo el paso a paso te lo cuenta Aida Lídice en el vídeo.
La receta de las lentejas veganas exprés
Ingredientes
- 500 gramos lentejas cocidas
- 1 cebolla
- 1/2 pimiento verde
- 1/2 pimiento rojo
- 1/2 calabacín
- 1-2 patatas
- 1-2 zanahorias
- 3 cucharadas tomate triturado
- Pimentón de la vera (al gusto)
- 300 mililitros caldo de verduras
- Ajo en polvo (al gusto)
- Sal (al gusto)
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración
Paso a paso
La receta de lentejas estofadas que nos enseña a hacer BeginVeganBegun es de lo más fácil de preparar y sin grandes complicaciones, así que si te animas a probar en tu cocina, en el vídeo te da el paso a paso concreto para que no te saltes ninguna preparación y puedas disfrutar de tus lentejas siempre que quieras.