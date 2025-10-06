Logo de GastroGastro
Recetas
Recetas veganas

Lentejas veganas exprés: BeginVeganBegun nos da su receta más rápida y nutritiva

Lentejas veganas exprés: BeginVeganBegun nos da su receta más rápida y nutritiva
Cómo hacer las lentejas veganas más rápidasGastro Mediaset
Compartir

Adaptar las recetas de siempre a platos completamente veganos en un principio puede parecer algo complicado, pero la realidad es que no tiene que ser así. Y para ayudar en esas recetas llega a Gastro el nuevo formato en vídeo de ‘Recetas veganas’ donde en cada episodio la influencer BeginVeganBegun, que en realidad se llama Aida Lídice, nos da una preparación paso a paso para chuparnos los dedos.

En esta primera entrega la creadora de contenido nos anima a volver poco a poco a los platos de cuchara tras el regreso a la rutina de septiembre con unas lentejas diferentes, pero igual de ricas y sabrosas a las que estás acostumbrado a cocinar. Y lo mejor de todo es que son totalmente veganas.

PUEDE INTERESARTE

Y lo mejor de todo es que, más allá de estar muy ricas, estas lentejas no te van a llevar nada de tiempo porque son exprés, así que no vas a tener que estar toda una tarde entre fogones para conseguir un plato rico y nutritivo.

Solo vas a necesitar el microondas para cocinar bien las patatas y la zanahoria, una batidora para triturar el resto de las verduras y una olla en la que todo se integrará para lograr un guiso que vas a querer hacer todas las semanas. Te dejamos los ingredientes que necesitas y todo el paso a paso te lo cuenta Aida Lídice en el vídeo.

PUEDE INTERESARTE

La receta de las lentejas veganas exprés

DificultadBaja
Tiempo40 min.

Ingredientes

  • 500 gramos lentejas cocidas
  • 1 cebolla
  • 1/2 pimiento verde
  • 1/2 pimiento rojo
  • 1/2 calabacín
  • 1-2 patatas
  • 1-2 zanahorias
  • 3 cucharadas tomate triturado
  • Pimentón de la vera (al gusto)
  • 300 mililitros caldo de verduras
  • Ajo en polvo (al gusto)
  • Sal (al gusto)
  • Aceite de oliva virgen extra

Elaboración

  1. Paso a paso

    La receta de lentejas estofadas que nos enseña a hacer BeginVeganBegun es de lo más fácil de preparar y sin grandes complicaciones, así que si te animas a probar en tu cocina, en el vídeo te da el paso a paso concreto para que no te saltes ninguna preparación y puedas disfrutar de tus lentejas siempre que quieras.

Temas