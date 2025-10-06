Aida Lídice 06 OCT 2025 - 08:00h.

BeginVeganBegun nos enseña cómo hacer unas lentejas estofadas veganas igual de ricas y sabrosas, pero aún más saludables

Adaptar las recetas de siempre a platos completamente veganos en un principio puede parecer algo complicado, pero la realidad es que no tiene que ser así. Y para ayudar en esas recetas llega a Gastro el nuevo formato en vídeo de ‘Recetas veganas’ donde en cada episodio la influencer BeginVeganBegun, que en realidad se llama Aida Lídice, nos da una preparación paso a paso para chuparnos los dedos.

En esta primera entrega la creadora de contenido nos anima a volver poco a poco a los platos de cuchara tras el regreso a la rutina de septiembre con unas lentejas diferentes, pero igual de ricas y sabrosas a las que estás acostumbrado a cocinar. Y lo mejor de todo es que son totalmente veganas.

Y lo mejor de todo es que, más allá de estar muy ricas, estas lentejas no te van a llevar nada de tiempo porque son exprés, así que no vas a tener que estar toda una tarde entre fogones para conseguir un plato rico y nutritivo.

Solo vas a necesitar el microondas para cocinar bien las patatas y la zanahoria, una batidora para triturar el resto de las verduras y una olla en la que todo se integrará para lograr un guiso que vas a querer hacer todas las semanas. Te dejamos los ingredientes que necesitas y todo el paso a paso te lo cuenta Aida Lídice en el vídeo.

