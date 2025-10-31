"Sabe como a huevo, pero luego la calabaza se abre paso", dice el marido de María Castro sobre su flan de calabaza

La receta del bizcocho saludable de calabaza de Jane Fonda

María Castro es un mujer que no suele aburrirse, como muestra habitualmente a través de sus redes sociales. La viguesa está ocupada con la crianza de sus tres hijas pequeñas, Maia, Olivia y Emma, así como con sus trabajos como actriz y con la creación de contenidos para Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Allí comparte momentos de su día a día, recomendaciones de todo tipo y recetas de cocina. Teniendo en cuenta que ya es Halloween, la intérprete ha subido algunos trucos para crear disfraces terroríficos y también los pasos a seguir para preparar un postre con un producto que todos asociamos a esta época del año: un flan de calabaza. “¡Un sueño, de verdad!”, se puede leer junto a su publicación.

La gallega incide en que se trata de una receta muy sencilla y rápida, para la cual no es necesario invertir una hora en el horno: “Un flan supremo de calabaza en 10 minutos en el microondas, sin baño María ni nada de nada”. La actriz de ‘Sin tetas no hay paraíso’ dice tras terminar en la cocina y probar el resultado: “Es un espectáculo… Mirad qué carita se me queda… Cremoso y con todo el sabor de la calabaza”. Además, recoge las palabras de su marido, José Manuel Villalba, sobre esta delicia: “Es que sabe como a huevo, pero luego la calabaza se abre paso”.

La receta de flan de calabaza de María Castro Dificultad Baja Tiempo 25 min. Ingredientes 400 gramos de calabaza

3 huevos

300 mililitros de leche o de bebida vegetal

3 cucharadas de azúcar o de endulzante

2 cucharadas de maicena

Un chorrito de vainilla

Sirope de caramelo Elaboración Prepara la calabaza Tal y como explica María Castro en su vídeo en Instagram, el primer paso de la receta es cocinar los 400 gramos de calabaza. Empieza por cortar la calabaza en trozos pequeños. Coloca los trozos de calabaza en un táper y tápalo con papel film. Calienta el táper en el microondas durante 10 minutos para que la calabaza esté lista para seguir con el flan. Haz el flan En el mismo táper y sobre la calabaza ya hecha, añade los 3 huevos, los 300 mililitros de leche, las 3 cucharadas de azúcar, las 2 cucharadas de maicena y un chorrito de vainilla. La actriz señala que puedes sustituir la leche por una bebida vegetal y utilizar tu endulzante favorito en lugar del azúcar. Bate todos los ingredientes. Coge otro táper o recipiente y pon abundante sirope de caramelo en la base. Echa todos los ingredientes que has triturado anteriormente sobre el caramelo. Mete el recipiente en el microondas durante 10 minutos. Para terminar, solo tienes que dejar enfriar el flan, quitarlo del molde y disfrutarlo. “¡Y ya está! Es un espectáculo”, comenta María Castro sobre su receta.

Los beneficios de la calabaza

La calabaza es un alimento muy recomendable por sus propiedades nutricionales, por ser ligero y apto para su consumo habitual dentro de una dieta equilibrada. La Fundación Española de la Nutrición indica que destaca por “su carácter digerible, pues entre sus componentes predomina el agua” y por carecer de grasas y glúcidos. Por tanto, cabe resaltar que es un producto con bajo aporte de calorías. Desde la Fundación Española del Corazón exponen que la calabaza es rica en fibra soluble, “que produce un efecto saciante y laxante”, así como en hidratos de carbono y potasio. Otros de los nutrientes que aporta al organismo son el calcio, el magnesio y las vitaminas A, C y E. El color naranja de la calabaza se debe a que contiene betacaroteno, un componente antioxidante que ayuda a eliminar radicales libres, previniendo el envejecimiento celular, y que también tiene gran importancia en la dieta por ser un precursor de la vitamina A y por contribuir a reforzar el sistema inmune.