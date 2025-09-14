Jane Fonda ha publicado en su página web algunas muestras de su recetario
Jane Fonda es una leyenda del cine que ha ganado dos Óscar y que ha triunfado a lo largo de una extensa carrera que arrancó en los 60. Muchas personas la reconocerán por otros de sus trabajos lejos del mundo de la interpretación, como por sus célebres vídeos de aeróbic, sus libros y su activismo político, pero también tiene talento para cocinar y dedica tiempo a revelar algunos detalles de lo que prepara entre fogones.
La actriz ha publicado a lo largo de los años dentro de su página web oficial algunas muestras de su recetario, compartiendo con sus seguidores listas de ingredientes e instrucciones para elaborar deliciosos platos y postres. Un ejemplo de ello es su receta para hacer un bizcocho de calabaza, del cual hasta especifica sus cifras de calorías y nutrientes: tiene 389 calorías, 8 gramos de grasas, 1 gramo de grasas saturadas, 73 gramos de hidratos de carbono, 2 gramos de fibra, 8 gramos de proteínas y 53 miligramos de colesterol. Además, al final de su texto ofrece algunas recomendaciones para servir y conservar correctamente dicho postre.
La receta de bizcocho de calabaza de Jane Fonda
Ingredientes
- 2 tazas y media de harina sin blanquear
- 2 cucharaditas de levadura en polvo
- Media cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita y media de canela molida
- Un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida
- Un cuarto de cucharadita de clavo molido
- Un cuarto de cucharadita de sal
- Un cuarto de taza de margarina
- Tres cuartos de una taza de azúcar
- Media taza de azúcar moreno compacto
- 2 huevos
- 1 clara de huevo
- 7 u 8 tazas de puré de calabaza
- Un tercio de taza y 2 cucharadas de yogur natural desnatado
Elaboración
El bizcocho de calabaza
Precalienta el horno a 175 grados centígrados.
Rocía con aceite en espray un molde para pan de unos 23 por 13 centímetros.
Deberás batir los ingredientes secos en un recipiente y los ingredientes húmedos por otro lado.
Mezcla la harina y la levadura en un polvo en un bol de tamaño mediano.
A mano o con una batidora eléctrica, bate los azúcares, la margarina y los demás ingredientes hasta que consigas una textura cremosa.
Añade los huevos y la clara de huevo y bate hasta que se integren bien en la mezcla.
Agrega la calabaza y el yogur desnatado y sigue batiendo hasta que quede suave.
Después añade la mezcla de harina de manera gradual y bate hasta que esté bien integrada.
Una vez conseguida la masa, viértela con cuidado en el molde para pan.
Hornea la masa aproximadamente durante una hora. Si metes un palillo en el centro y sale limpio, significará que el bizcocho está en su punto.
Deja enfriar el postre en el molde durante 10 minutos.
Para servir el bizcocho en platos individuales de postre, Jane Fonda sugiere cortarlo en 8 rebanadas. Además, indica que puedes conservarlo en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días