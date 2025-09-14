El bizcocho de calabaza

Precalienta el horno a 175 grados centígrados.

Rocía con aceite en espray un molde para pan de unos 23 por 13 centímetros.

Deberás batir los ingredientes secos en un recipiente y los ingredientes húmedos por otro lado.

Mezcla la harina y la levadura en un polvo en un bol de tamaño mediano.

A mano o con una batidora eléctrica, bate los azúcares, la margarina y los demás ingredientes hasta que consigas una textura cremosa.

Añade los huevos y la clara de huevo y bate hasta que se integren bien en la mezcla.

Agrega la calabaza y el yogur desnatado y sigue batiendo hasta que quede suave.

Después añade la mezcla de harina de manera gradual y bate hasta que esté bien integrada.

Una vez conseguida la masa, viértela con cuidado en el molde para pan.

Hornea la masa aproximadamente durante una hora. Si metes un palillo en el centro y sale limpio, significará que el bizcocho está en su punto.

Deja enfriar el postre en el molde durante 10 minutos.

Para servir el bizcocho en platos individuales de postre, Jane Fonda sugiere cortarlo en 8 rebanadas. Además, indica que puedes conservarlo en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días