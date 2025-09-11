María Pelazas 11 SEP 2025 - 08:00h.

Estos alimentos teñidos de naranja son una fuente excelente de carotenoides, especialmente de betacaroteno

¿Sabías que si combinas las lentejas con vitamina C absorbes mejor el hierro?

Si algo está claro sobre la naturaleza es que es muy sabia, y cada temporada ofrece los alimentos más óptimos según las peculiaridades de cada estación. Con la llegada del otoño a la vuelta de la esquina, nuestros platos empiezan a teñirse del naranja de la calabaza, el boniato o la zanahoria. Estos alimentos están en su mejor momento en esta época del año, son más sabrosos, nutritivos y económicos. Pero además son una fuente excelente de carotenoides, especialmente de betacaroteno. Para explicar bien en qué nos beneficia esto la experta en dietética María Pelazas nos trae un nuevo vídeo de ‘¿Sabías que?’.

El betacaroteno es un pigmento natural responsable de las tonalidades naranjas o amarillas de muchas frutas y verduras. Uno de sus principales valores es que actúa como precursor de la vitamina A. Esto significa que, una vez ingerido, el organismo los transforma en esta vitamina esencial para mantener una buena visión -sobre todo en condiciones de poca luz-, el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, explica la experta.

Pero además, el betacaroteno destaca por su potente acción antioxidante, neutralizando radicales libres y ayudando a proteger frente al daño celular, por lo que consumir alimentos ricos en este compuesto contribuye a reducir el riesgo de dolencias cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

Otro aspecto importante es su papel en la salud cutánea. Gracias a sus propiedades antioxidantes y a su conversión en vitamina A, el betacaroteno ayuda a mantener la elasticidad y el buen estado de la piel y las mucosas. Incluso se ha relacionado con cierta capacidad fotoprotectora, ya que puede reforzar la resistencia de la piel frente a los efectos nocivos de la radiación solar, algo importante ahora que venimos del exceso de exposición del verano.

Así que llenar la mesa de naranja en otoño no solo es cuestión de sabor y de combinación estética con el espíritu de Halloween, sino también una forma sencilla de promover una vida más saludable, cuidarnos de dentro y prevenir enfermedades a largo plazo.

