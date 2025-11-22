Cómo hacer beicon crujiente en cinco minutos para tus desayunos de fin de semana

Daniel Brito 22 NOV 2025 - 08:00h.

Para hacer beicon crujiente no tienes que ensuciar toda una sarten con su grasa, en menos de cinco minutos lo puedes tener listo si lo preparas en el microondas

El desayuno perfecto para evitar lo picos de glucosa, según un experto: "Nunca comas solo fruta"

Compartir







El desayuno es la comida más importante del día. Es algo que siempre nos han dicho, aunque entre semana es complicado dedicarle el tiempo suficiente para que de verdad sea una comida consistente que nos ayude a empezar el día con mucha energía. Por eso mismo la mayoría de las personas dedica su desayuno a un café o zumo rápido y una galleta o una fruta antes de irse al trabajo o al centro de estudios. Pero el fin de semana existe, y ahí tenemos más tiempo para dedicarnos un buen homenaje mañanero.

Para muchos cuando llega el sábado o el domingo por la mañana lo que más desean es hacerse un buen desayuno en casa, sin tener que irse a una cafetería. Un café recién hecho, un zumo natural y una comida contundente, donde puedes hacerte desde unas tortitas o una tostada generosa que, por ejemplo, pueden llevar unas lonchas de beicon crujiente.

PUEDE INTERESARTE Delicias de Elche al horno: la receta para hacer el aperitivo más rico con dátiles y beicon

Una tostada con aguacate, un huevo a la plancha y unas lonchas de ese beicon crujiente. Seguramente la boca se te hace agua, pero no te apetece hacer el beicon en la sartén y que su grasa ensucie la cocina. Y para ello tienes formas de hacerlo sin ensuciar y con mucha facilidad y rapidez, como con tu microondas.

En tan solo dos o tres minutos puedes tener listo el beicon crujiente en microondas sin tener que utilizar una sartén y gastar una gota de aceite. ¿Quieres saber cómo tenerlo listo para tu desayuno?

Cómo hacer beicon crujiente en microondas Dificultad Baja Tiempo 3 min. Ingredientes Lonchas de beicon Elaboración Un paso a paso sencillo En un plato coloca papel de cocina y sobre este las lonchas de beicon sin sobreponer unas sobre otras. Coloca otra hoja de papel de cocina encima y lleva al microondas entre dos y tres minutos a máxima potencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Y en la freidora de aire?

En caso de que tengas freidora de aire también es una opción rápida para hacer tu beicon crujiente. Solo tienes que poner las lonchas sobre la rejilla sin que se amontonen unas sobre otras y cocinarlas a 200ºC entre 8 y 10 minutos, vigilando para darles la vuelta durante le cocinado para que se hagan bien por ambos lados.