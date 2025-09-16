El mejor desayuno del mundo, según Ibai Llanos

Redacción Gastro 16 SEP 2025 - 12:39h.

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha elegido al mejor del mundo, un bocadillo de origen peruano

A lo largo de estas últimas semanas el streamer Ibai Llanos ha puesto en valor la gastronomía de muchos países del mundo con la creación del Mundial de Desayunos en el que ha enfrentado a votaciones los desayunos más populares de varios países desde unos octavos de final hasta la final en la que Perú y Venezuela se han jugado el reconocimiento. “Todos los desayunos que he probado han estado increíblemente buenos”, reconocía el organizador tras anunciar al ganador que ha valorado poder conocer y descubrir nuevas culturas a través de la gastronomía.

España también participó con las tostadas de aceite de oliva, tomate y jamón, ganando ante Francia, pero cayendo ante Chile, que quedó en la tercera posición con las sopaipillas con pebre y marraqueta con palta.

La final se la jugaron las míticas arepas reina pepiada de Venezuela con el pan con chicharrón, tamal y café pasado de Perú. ¿Quién se llevó el triunfo final? Tras semanas en las que el concurso de Llanos se hizo viral en todo el mundo, la implicación de las autoridades políticas peruanas llevó a su pan con chicharrón a convertirse en el campeón del Mundial de Desayunos con 12.8 millones de votos a su favor y, por tanto, a recibir la sartén de oro por delante del plato venezolano.

Así es el pan con chicharrón peruano

El pan con chicharrón, el mejor desayuno según este formato creado por Ibai Llanos, es un sándwich típico de las calles peruanas, especialmente de Lima, donde es popular en sus mercados, consumiéndose especialmente en el momento del desayuno de los fines de semana con tamal y café, aunque cada vez es más común encontrarlo en otras horas del día para tomarlo.

El pan con chicarrón puede variar dependiendo de la zona de Perú donde se consuma, pero existe una base de ingredientes que no cambia y a partir de ahí se pueden hacer diferentes versiones de este plato peruano.

Pan francés con mucha miga en el interior y crujiente en el exterior, chicharrón (si es de panceta mejor), una salsa criolla con cebolla lima, cilantro y ajíes que puede variar dependiendo de la región, y camote frito (una especie de boniato). Esos son los cuatro ingredientes principales para formar el pan con chicharrón de Perú que seguro que más de uno está deseando probar para ver si, de verdad, es el mejor desayuno que ha catado.