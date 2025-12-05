Taylor Swift ha reconocido su obsesión con hornear pan de masa madre que regala a sus amigos

El plato favorito de Taylor Swift que desearía poder comer a diario

Taylor Swift ha estado durante los últimos meses inmersa en la promoción de su nuevo disco, ‘The life of a showgirl’, que la ha llevado a conceder varias entrevistas en televisión y a romper récords en ventas de álbumes y reproducciones en streaming. Uno de los programas que la estrella ha visitado en Estados Unidos es ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’, donde tuvo la oportunidad de sorprender al presentador con un sabroso regalo que ella misma había preparado en su hogar: un trozo de su pan de masa madre casero.

Días después de la visita de la cantante a su plató, Jimmy Fallon enseñó en su cuenta de Instagram que había preparado una tostada digna de una estrella con el pan de masa madre de Taylor Swift. En la foto se puede ver que ella le entregó el obsequio en una pequeña bolsa de papel, decorada con la pegatina de un gato y con una etiqueta floral en la que había escrito a mano el mensaje “the loaf of a doughgirl” (que se podría traducir como “el pan de una chica de masa”), haciendo un guiño al título de su último álbum.

Jimmy Fallon utilizó el pan que le regaló su invitada en una receta que compartió con sus seguidores en las redes sociales: una tostada de aguacate. “No voy a mentir: Taylor hace la mejor masa madre. ¡Gracias, Taylor Swift!”, escribió junto a su publicación. A continuación encontrarás los detalles de la receta que siguió el presentador.

La receta de la tostada de aguacate con pan de Taylor Swift Personas 1 pax. Tiempo 15 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 rebanada de pan de masa madre

1 aguacate Hass maduro

1 pizca de escamas de sal marina Maldon

1 pizca de escamas de chile rojo

1 chorrito de aceite de oliva Elaboración Paso a paso El primer paso que sigue Fallon es tostar la rebanada de pan de masa madre de Taylor Swift hasta que queda con un tono marrón claro. El aguacate Hass maduro debes extenderlo sobre la tostada tras cortarlo en trozos y machacarlo con la ayuda de un tenedor. Por último, añade la sal marina Maldon, las escamas de chile rojo para darle un toque ligero de picante y termina con un poco de tu aceite de oliva favorito.

Los regalos con pan de Taylor Swift

No es la primera vez que Taylor Swft hace pan de masa madre para regalar, ya que también se lo había dado al presentador de radio británico Greg James a principios de octubre. Anteriormente, había enviado una cesta con una pieza de su pan, una vela y otros obsequios a su amiga Selena Gomez y su pareja, Benny Blanco, quienes celebraron su boda a finales de septiembre en California.

La cantante abordó su obsesión con hornear pan de masa madre durante una visita al podcast de su prometido, Travis Kelce: “Estoy hablando sobre pan el 60 % del tiempo”. Ella comentó que ha probado a añadir diferentes ingredientes para obtener sabores fuera de lo común, como canela, limón y arándanos. Una de sus últimas creaciones en la cocina es el pan de masa madre Funfetti, con el que quiso sorprender a las sobrinas de su futuro marido: “He estado trabajando en esto porque les encanta todo lo que sea arcoíris”. Aunque no reveló los detalles de la receta de su pan, parece que la intérprete utilizaría sprinkles comestibles o chispas de colores, esas confituras de azúcar que se emplean en la decoración de repostería, para conseguir un pan dulce cuyo interior está lleno de colorido.