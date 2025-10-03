La estrella explicó que lo tomaría cada día si no tuviera que cuidar su dieta y contar calorías

La cantante recordó en una entrevista la mejor tarta de cumpleaños que ha probado

Taylor Swift ocupa un lugar privilegiado en el olimpo de la industria musical y del entretenimiento, que acaba de lanzar su nuevo disco, ‘The Life of a Showgirl’, donde en una de sus canciones hace referencia al Real Madrid, precisamente en su estadio, el Santiago Bernabéu, celebró sus conciertos en Madrid con 'The eras tour'. Prueba de ello es que la prestigiosa revista Time la nombró persona del año a finales de 2023. La estrella triunfa con sus canciones, arrasa con sus conciertos y marca tendencias con sus estilismos, pero sigue siendo una mujer sencilla en cuanto a gustos culinarios.

La cantante abordó esta cuestión durante una entrevista para Vogue, realizada mientras enseñaba ante las cámaras su casa de Beverly Hills. Antes de compartir cuál es su plato favorito, indicó que desearía poder comerlo a diario si no tuviera que preocuparse por contar calorías. La artista habló sobre chicken tenders, es decir, tiras de pollo rebozadas.

Este clásico de la cocina estadounidense no es exactamente igual que un plato de fingers de pollo. La diferencia principal radica en el origen de la carne: los fingers pueden hacerse con cualquier parte de la pechuga del pollo, mientras que los chicken tenders provienen de un músculo que se encuentra bajo la pechuga del animal, el pectoralis minor. Esto hace que los fingers sean más baratos y fáciles de procesar.

Las comidas que elige Taylor Swift

Taylor Swift también respondió en la misma entrevista a otras preguntas relacionadas con sus preferencias gastronómicas. Cuando le preguntaron qué pediría en un drive-through, el servicio que algunos restaurantes de comida rápida ofrecen para realizar pedidos sin tener que bajar del coche, la artista eligió un menú compuesto por hamburguesa con queso, patatas fritas y batido de chocolate.

En otro momento de la charla, contó que lo último que había cocinado es un pastel de chocolate sin gluten y sin lácteos. También confesó que el alimento que necesita tener en todo momento dentro de la nevera de su hogar es humus. Cuando le pidieron que desvelara cuál es su cóctel favorito, ella explicó que pide vodka con Coca-Cola Light.

Su tarta de cumpleaños favorita

Taylor Swift guarda un muy buen recuerdo de la fiesta con la que celebró su 25 cumpleaños en 2014, ya que compartió que ese día comió la mejor tarta de cumpleaños que ha probado en su vida. Después de dar una actuación en el Madison Square Garden de Nueva York, ella se reunió con multitud de famosos en una fiesta privada en su apartamento en la ciudad. La cantante rememoró en su entrevista con Vogue que comieron una tarta “tan buena que incluso Jay-Z quedó entusiasmado con ella”.

El rapero estuvo en el evento junto a su pareja, Beyoncé. También acompañaron a Swift aquel día multitud de celebridades, como Selena Gomez, Sam Smith, Justin Timberlake, Emma Stone, Sam Smith, Chrissy Teigen, Ansel Elgort, Kelly Osbourne, Nick Jonas, Rita Ora, Olivia Culpo, Kyle Newman y las integrantes del grupo Haim.

La modelo Karlie Kloss, que era una de sus mejores amigas en aquella época, fue la encargada de regalarle una tarta procedente de Milk Bar, una popular pastelería de Nueva York. Uno de los productos más icónicos y vendidos de este establecimiento es una tarta de cumpleaños que destaca por llevar tres capas que quedan al descubierto. Algunos de los secretos de la elaboración del postre, que ha conquistado a varios famosos, son el bizcocho con vainilla, un glaseado especialmente cremoso, unas migas crujientes y las virutas arcoíris que cubren el dulce.

La chef Christina Tosi, propietaria del citado negocio, compartió en una entrevista con Bloomberg cómo reaccionar al descubrir que algunas de las mayores estrella de la industria de la música habían comido su exitoso dulce: “Nuestra cocina realmente perdió el control cuando Karlie Kloss le regaló a Taylor Swift una tarta de cumpleaños gigante y vimos una foto en Instagram con ella, Jay-Z y Beyoncé”.