Los trucos fáciles y rápidos para hacer ensalada campera de Anna Terés
Esta receta es adecuada para cualquier momento del año: es sana, muy saciante y fácil de preparar
La ensalada campera es un plato que habitualmente se identifica con días de calor por ser fresca, pero lo cierto es que es una receta adecuada para cualquier momento del año ya que es muy saludable, es muy saciante y, además, no requiere demasiado tiempo para estar lista. Además no requiere de alimentos, digamos, raros, por lo que es una opción muy socorrida si tenemos hambre, pero no tenemos tiempo ni ganas de cocinar.
Una propuesta que es bien conocida, pero que en este caso vamos a seguir las sugerencias y trucos de la afamada youtuber Anna Terés (@annarecetasfáciles). En cuanto a información nutricional, buen aporte de proteína con los huevos y el atún.
La receta de ensalada campera según Anna Terés
Ingredientes
- 600 gramos de patatas
- 3 huevos
- 1 tomate
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento rojo
- 1 cebolleta
- 150 gramos de atún en conserva
- 100 gramos de aceitunas verdes
- Vinagre
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración
Cocemos las patatas y los huevos
Podemos en una olla grande las patatas sin pelar y las cocemos durante unos tres cuartos de hora. A su vez, en un cazo cocemos los huevos. Con 10-12 minutos será suficiente para ellos.
Preparamos el resto de ingredientes
Mientras se hacen las patatas, vamos a ir preparando el resto de ingredientes. Los lavamos y los vamos cortando según sea necesario. Los pimientos los cortamos en tiras y luego en cuadraditos, descartando las semillas.
El tomate lo cortamos en trocitos al igual que la cebolleta. Después echamos todo en un bol y lo aliñamos a nuestro gusto.
Una vez que acaben de cocerse los huevos, los pelamos y los partimos en cuartos.
Preparamos las patatas
Cuando hayan terminado de cocerse, las dejamos enfriar, las pelamos y las cortamos en cachos que nos quepan fácilmente en la boca. Con este truco nos será más fácil comer la ensalada y masticarla, lo que ayudará a nuestra digestión. Aliñamos las patatas.
Mezclamos todos los ingredientes
En una fuente grande o en una ensaladera, echamos todos los ingredientes, los mezclamos bien y al final, encima ponemos los huevos. La metemos al frigo para que cuando la vayamos a comer esté fresquita, pero sin pasarnos.