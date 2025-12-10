Iván Fuente 10 DIC 2025 - 15:24h.

Esta receta es adecuada para cualquier momento del año: es sana, muy saciante y fácil de preparar

Crema de coliflor asada y pera: la receta con toque umami ideal para el otoño

Compartir







La ensalada campera es un plato que habitualmente se identifica con días de calor por ser fresca, pero lo cierto es que es una receta adecuada para cualquier momento del año ya que es muy saludable, es muy saciante y, además, no requiere demasiado tiempo para estar lista. Además no requiere de alimentos, digamos, raros, por lo que es una opción muy socorrida si tenemos hambre, pero no tenemos tiempo ni ganas de cocinar.

Una propuesta que es bien conocida, pero que en este caso vamos a seguir las sugerencias y trucos de la afamada youtuber Anna Terés (@annarecetasfáciles). En cuanto a información nutricional, buen aporte de proteína con los huevos y el atún.