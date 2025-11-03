Crema de coliflor asada y pera: la receta con toque umami ideal para el otoño

Ana Valverde nos da una nueva crema con la que sorprender en casa que es fácil de hacer y está riquísima
Ajoblanco thai y tartar de atún, fresas y mango: un plato cremoso y lleno de sabor
Las lluvias ya están más que presentes en un otoño donde el cambio de hora ha hecho que el tiempo desapacible y más fresco se establezca en el día a día. Eso afecta directamente a nuestra alimentación, que nos apetece comer más platos de cuchara calientes, pero si quieres huir de las cremas de verduras de siempre o de tus lentejas que repites una y otra vez, te traemos una crema innovadora con la que te vas a chupar los dedos.
Ana Valverde nos cuenta en un nuevo vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’ cómo hacer esta crema de coliflor asada con pera y un toque de queso azul que se va a convertir en una de tus perdiciones durante los meses de más frío.
Con esta receta nos ofrece una preparación totalmente distinta ideal para el otoño que, además, se prepara rápido y tiene un toque umami espectacular que va a hacer que se convierta en una de tus cremas favoritas de la temporada. Su elaboración es de lo más sencilla y en el vídeo Ana Valverde te da todos los detalles para que te chupes los dedos desde que pruebes la primera cucharada.
Cómo hacer la crema de coliflor, pera y queso azul
Ingredientes
- 1 coliflor
- 2 peras grandes
- 1 puerro
- 750 mililitros de caldo de verduras (o al gusto de espesor)
- 2 cucharadas queso crema
- Tomillo fresco
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva virgen extra
- 2 ramas de romero
- Queso azul para decorar
Elaboración
Paso a paso
La receta que propone Ana Valverde es de lo más sencilla, aunque en vez de hervir las verduras estas se asan en el horno y luego se trituran con el caldo hasta conseguir la consistencia deseada. Con la decoración que Valverde le añade la crema va a tener un sabor aún más potente al que no te vas a poder resistir.
Ajoblanco thai y tartar de atún, fresas y mango
En su última receta de ‘Cremas y sopas fáciles’ la influencer nos contó cómo hace su ajoblanco con versión thai y los toppings que ella le añade. Una preparación de lo más sencilla y llena de sabor que Ana Valverde lleva a otro punto con su versión, una con la que te chuparás los dedos.