Cremas y sopas fáciles

Crema de coliflor asada y pera: la receta con toque umami ideal para el otoño

Crema de coliflor asada y pera: la receta con toque umami ideal apra el otoño
Crema de coliflor asada, pera y queso azulGastro Mediaset
Las lluvias ya están más que presentes en un otoño donde el cambio de hora ha hecho que el tiempo desapacible y más fresco se establezca en el día a día. Eso afecta directamente a nuestra alimentación, que nos apetece comer más platos de cuchara calientes, pero si quieres huir de las cremas de verduras de siempre o de tus lentejas que repites una y otra vez, te traemos una crema innovadora con la que te vas a chupar los dedos.

Ana Valverde nos cuenta en un nuevo vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’ cómo hacer esta crema de coliflor asada con pera y un toque de queso azul que se va a convertir en una de tus perdiciones durante los meses de más frío.

Con esta receta nos ofrece una preparación totalmente distinta ideal para el otoño que, además, se prepara rápido y tiene un toque umami espectacular que va a hacer que se convierta en una de tus cremas favoritas de la temporada. Su elaboración es de lo más sencilla y en el vídeo Ana Valverde te da todos los detalles para que te chupes los dedos desde que pruebes la primera cucharada.

Cómo hacer la crema de coliflor, pera y queso azul

DificultadMedia

Ingredientes

  • 1 coliflor
  • 2 peras grandes
  • 1 puerro
  • 750 mililitros de caldo de verduras (o al gusto de espesor)
  • 2 cucharadas queso crema
  • Tomillo fresco
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 2 ramas de romero
  • Queso azul para decorar

Elaboración

  1. Paso a paso

    La receta que propone Ana Valverde es de lo más sencilla, aunque en vez de hervir las verduras estas se asan en el horno y luego se trituran con el caldo hasta conseguir la consistencia deseada. Con la decoración que Valverde le añade la crema va a tener un sabor aún más potente al que no te vas a poder resistir.

