La actriz ha confesado que el bocata de calamares le recuerda a su niñez
El ingrediente secreto que le añade Gwyneth Paltrow a la tortilla de patatas que aprendió cuando vivió en España
Hay lugares, personas, olores, objetos o comidas que nos recuerdan a un determinado momento de nuestra niñez. Unas memorias que nos retrotraen a lo más íntimo de nuestra infancia y hacen que afloren las sensaciones y pensamientos que teníamos entonces, en aquel lugar, con aquella persona, con ese olor, con esa comida o con ese objeto. Y es genial.
Algo así le ha debido de pasar a Elsa Pataky al dar un mordisco a un bocata de calamares mientras paseaba por Madrid de la mano de la revista Glamour. No en vano, la actriz española, que ha sido nombrada ‘Women of the year’ por la publicación mencionada, ha reconocido que su comida favorita. “Desde pequeñita ha sido mi comida favorita. Me venía a Plaza Mayor a comerme mi bocata de calamares. Así que recordando tiempos”, ha comentado, bocata en mano, al magazine.
La intérprete, que vive en Australia con su pareja, el actor Chris Hemsworth, es todo un icono nacional de la moda que pasó de la pequeña pantalla española a Hollywood, donde conoció a su marido y padre de sus tres hijos. Ni la distancia ni la fama han sido capaces de hacerla olvidar ese sabor y ese sentir que sintió en su niñez al probar un bocadillo de calamares.
Cómo hacer un bocata de calamares
El bocadillo de calamares ha hecho fortuna y tradición en la única capital del sur de Europa alejada de la costa. A pesar de que Madrid no ve el mar, los madrileños han hecho suyo este tentempié hasta convertirlo en uno de sus platos más emblemáticos.
Ingredientes
- 250 gramos de calamares frescos en anillas
- 100 gramos de harina de trigo
- 50 gramos de harina de garbanzo
- Sal
- 1 Barra de pan del día
Elaboración
Limpiamos el calamar
Si has comprado el calamar limpio, ya tienes un trabajo hecho, pero si no es así el primer paso es limpiarlo con agua fría y secarlo bien para que el rebozado se pegue bien. Cortamos el cuerpo y los tentáculos en anillas, dejando de lado las aletas, que son muy duras para esto
Mezclamos las harinas y rebozamos las anillas
Echamos en un recipiente la harina de trigo y la de garbanzo, que hará que sea más crujiente. Rebozamos las anillas y las sacudimos ligeramente, para que se caiga el exceso de harina
Calentamos el aceite y las freímos
Calentamos el aceite previamente y cuando esté a alta temperatura echamos las anillas rebozadas hasta que queden bien doradas. Cuando estén listas las sacamos y las escurrimos en un papel de cocina.
Hacemos el bocadillo y a comer
Partimos la barra de pan por medio y metemos dentro las anillas rebozadas. Con la cantidad indicada habrá para dos raciones.