Iván Fuente 13 DIC 2025 - 16:00h.

La actriz ha confesado que el bocata de calamares le recuerda a su niñez

El ingrediente secreto que le añade Gwyneth Paltrow a la tortilla de patatas que aprendió cuando vivió en España

Compartir







Hay lugares, personas, olores, objetos o comidas que nos recuerdan a un determinado momento de nuestra niñez. Unas memorias que nos retrotraen a lo más íntimo de nuestra infancia y hacen que afloren las sensaciones y pensamientos que teníamos entonces, en aquel lugar, con aquella persona, con ese olor, con esa comida o con ese objeto. Y es genial.

Algo así le ha debido de pasar a Elsa Pataky al dar un mordisco a un bocata de calamares mientras paseaba por Madrid de la mano de la revista Glamour. No en vano, la actriz española, que ha sido nombrada ‘Women of the year’ por la publicación mencionada, ha reconocido que su comida favorita. “Desde pequeñita ha sido mi comida favorita. Me venía a Plaza Mayor a comerme mi bocata de calamares. Así que recordando tiempos”, ha comentado, bocata en mano, al magazine.

La intérprete, que vive en Australia con su pareja, el actor Chris Hemsworth, es todo un icono nacional de la moda que pasó de la pequeña pantalla española a Hollywood, donde conoció a su marido y padre de sus tres hijos. Ni la distancia ni la fama han sido capaces de hacerla olvidar ese sabor y ese sentir que sintió en su niñez al probar un bocadillo de calamares.

Cómo hacer un bocata de calamares

El bocadillo de calamares ha hecho fortuna y tradición en la única capital del sur de Europa alejada de la costa. A pesar de que Madrid no ve el mar, los madrileños han hecho suyo este tentempié hasta convertirlo en uno de sus platos más emblemáticos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias