Elsa Pataky y Chris Hemsworth forman una de las parejas más estable de todo Hollywood. Se conocen desde 2010, cuando la profesora de inglés, de Elsa Pataky, que también daba clases al actor, organizó una cita a ciegas para presentarlos pensando que encajarían bien. Desde el primer momento, la pareja de actores se enamoró por completo.

En varias ocasiones, Chris Hemsworth ha contado que, al verse por primera vez, sintió que había química: “Desde el primer instante simplemente tenía sentido”. Un detalle que ambos recuerdan con cariño es que el día que se conocieron, Elsa apareció en moto, lo que el actor interpretó como una señal de su espíritu aventurero.

Matrimonio y tres hijos en común

Su relación avanzó con rapidez y tan solo unos meses después de conocerse, en diciembre de 2010, ya estaban casados. Dos años después de este matrimonio, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, India Rose. La pequeña nació el 11 de mayo de 2012 en Londres.

Tan solo dos años después, Elsa Pataky dio a luz a Tristan y Sasha. Los mellizos nacieron el 18 de marzo de 2014 en Los Ángeles, Estados Unidos. Tras convertirse en familia numerosa, la pareja de actores decidió dar otro gran paso y en 2015 se mudaron al tranquilo entorno de Byron Bay, Australia.

El matrimonio escogía Australia como lugar de residencia para que sus hijos pudiesen crecer y disfrutar de los entornos naturales, los deportes al aire libre y de una educación alejada del tumulto y del estrés de las grandes ciudades.

La propia Elsa Pataky ha confesado que antes de mudarse a Australia puso como condición y es que que ninguno de los dos se sintiera forzado a abandonar su país o su estilo de vida. “Le hice prometer que ninguno forzara al otro a vivir en su país”, recuerda la actriz.

Los pactos de la pareja y sus viajes a España

Como toda pareja, Elsa y Chris han enfrentado retos. Elsa ha admitido que hay “momentos buenos y malos”, que vivir en un entorno diferente al de sus orígenes exige adaptaciones. Por eso, siempre que pueden la pareja viaja hasta a España para disfrutar de sus vacaciones y del país natal de la actriz.

Es más, en multitud de ocasiones se ha podido ver por las calles de Madrid y por diferentes ciudades del territorio español a la familia formada por los dos actores y por sus tres hijos menores.

Uno de los pactos que han mantenido es no pasar demasiado tiempo separados. Elsa comentó que tenían la regla de que no deberían estar más de tres semanas sin verse. Aunque reconoce que en su caso han llegado a dos meses, fue “solo una vez” y este distanciamiento se produjo por las agendas de rodajes de ambos.

Los secretos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth para mantener viva su relación tras 15 años de matrimonio

Tras 15 años de relación, la pareja asegura que la clave está en “seguir creciendo juntos, que los caminos sigan cruzándose, y no dejar de disfrutar del uno al otro a pesar del cambio que cada uno experimenta”.

También destacan que mantener intereses compartidos —como el contacto con la naturaleza, el aire libre, los animales o deportes familiares— les ha ayudado a conservar una vida común con sentido. Elsa afirma que la vida en Byron Bay, lejos del bullicio de Hollywood, les dio ese espacio de familia que valoraban.

Precisamente, fue a finales de septiembre de este 2025 cuando Elsa Pataky compartía sus reflexiones más personales durante una entrevista en la que abordó distintos aspectos de su vida familiar y profesional. La madrileña reconocía que, entre los secretos para mantener vivo y estable de su matrimonio, la base fundamental era el esfuerzo y el crecimiento conjunto.

"No hay secreto. Yo creo que hay que invertir, hay que invertir el esfuerzo en la otra persona, crecer juntos, seguir encontrando cosas en común, porque cada uno tiene un camino y vas madurando de formas diferentes, encontrarse continuamente y tener reencuentros y tener citas e irte a cenar juntos, yo creo que eso es importante, no olvidarte de que hay que esforzarse en hacer esos detalles y trabajar", explicaba la actriz.

Elsa Pataky, que reside en Australia junto a su Chris Hemsworth y sus hijos, también recalcaba que su familia está muy vinculada a la naturaleza: "Nuestra vida es en Australia, mis hijos se han criado fuera, son un poco salvajes. Les traigo aquí a la ciudad, les traigo dos semanas y ya se quieren marchar, porque ellos se dedican a surfear, a estar en la playa, con las motos. Cuando se han acostumbrado a una vida así, es muy difícil meterles en una ciudad. Y para mí había sido siempre un sueño el vivir en una granja, vivir fuera en la naturaleza, el haber podido darle eso a mis hijos es maravilloso. Me costaría mucho meterles en una ciudad ahora, aunque fuese mi deseo".