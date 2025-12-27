Mousse de calabacín: una propuesta ligera y sana para toda la familia

Iván Fuente 27 DIC 2025 - 13:01h.

Esta sugerencia es muy apropiada para esos días en los que tenemos sensación de hinchazón

Aros de calabacín: el aperitivo fácil y rápido con el que sorprender a tus invitados

Cocinar para varios no es sencillo. Hacerlo a diario hace que las ideas se agoten, más aún si hay niños de por medio. Las continuas batallas entre lo que les gusta y no les gusta, lo que deben y no quieren comer hacen que elegir el menú del día, en más ocasiones de las que nos gustaría, sea agotador. Si a eso se le suma el trabajo diario, los quehaceres más diversos y la pereza, enfrentarse a los fogones es todo un reto.

Para esos días en los que las ideas se agotan y, por qué no decirlo, la paciencia también, os traemos esta receta ligera y sana que es apta para toda la familia. Esta sugerencia de mousse de calabacín se hace en poco menos de una hora y está riquísimo.

Beneficios del calabacín

Por ser un ingrediente habitual en nuestra cocina, en ocasiones no valoramos como se merece al calabacín, una hortaliza cuyas aplicaciones son innumerables y cuyos beneficios no se quedan atrás. Y es que el calabacín cuenta con antioxidantes como las vitaminas A y C, tiene minerales como el potasio o el magnesio, que son muy importantes para controlar la presión arterial y tiene una gran cantidad de agua, además de ser bajo en calorías.

Dejando a un lado las bondades de esta hortaliza y centrándonos en la receta de hoy, cabe señalar que el primer paso ha de ser el de seleccionar unos buenos ejemplares. Si se tiene la opción de hacerse con unos calabacines de kilómetro cero, mejor que mejor. La frase 'De la huerta a la mesa' esconde un plus de sabor.

Una vez que lo tenemos hay que lavarlo bien y pelarlo junto a la cebolla antes de echarlos al fuego para que sofreíros y cocerlos. Cuando estén, se trituran y después será el momento de hornearlo. Este plato no es muy complicado, pero nos llevará cerca de una hora, en especial, el rato en el horno.

