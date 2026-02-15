Se mantiene, por ejemplo, la asistencia en casos de emergencia, tratamientos críticos y atención oncológica

Los médicos se manifiestan en Madrid contra el estatuto marco antes de la nueva huelga del próximo 16 de febrero

Si mañana tienes a cita con el médico, lo primero es tener calma y después revisar estos pasos. Lo que va a ocurrir un poco lo que pasa en los festivos o, por ejemplo, en los domingos. En este caso todo depende del tipo de asistencia y el nivel de urgencia, según informa Marisa Arellano y Carmen Corazzini.

Lo primero es verificar la cita, mejor llamar antes al centro de salud que acudir. Eso, por si acaso, es posible que algunas consultas de medicina de familia o también de pediatría que no sean urgentes, se cancelen o se atrasen. En ese caso se reprogramarían, pero si tienen una urgencia, no teman.

Los servicios mínimos sí que se garantizan. Se mantiene, por ejemplo, la asistencia en casos de emergencia, tratamientos críticos y atención oncológica, ya que funcionarán igual que en un festivo.

Habrá parón de una semana hasta junio

Por la huelga de los médicos, habrá parón de lunes a viernes, una semana al mes hasta junio. Se trata de una protesta contra el nuevo estatuto marco exigiendo mejoras laborales porque es un estatuto que insiste, no ha sido acordado con los sindicatos médicos.

No recoge sus principales reivindicaciones de mejora de la jornada y mejora del reconocimiento profesional, un documento de mínimos que regula las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en la sanidad pública en todo el Estado que deben respetar las comunidades autónomas.

Por eso, es para ellos tan importante esta interlocución directa con el Ministerio. La primera jornada de paro empieza mañana, durará hasta el viernes, los servicios mínimos los pauta cada Comunidad Autónoma. Así que habrá que armarse de paciencia y esperar que mejore esta negociación y que finalmente la ministra de Sanidad y los sindicatos médicos puedan reunirse.

Piden un convenio sectorial para todos los médicos de España

Gran pitada ante el Ministerio de Sanidad este fin de semana, previo a una huelga para forzar al Ministerio a sentarse a negociar con los médicos.Quieren un estatuto propio, una especie de convenio sectorial para todos los médicos de España que recoja unas mínimas condiciones laborales iguales para todos.

Dentro de este estatuto, que se regule la jornada laboral para que sea igual al resto de trabajadores. Y que haya un mayor reconocimiento profesional. Mejoras que, según el Ministerio de Sanidad, ya están incluidas en el estatuto marco. Los gobiernos regionales tienen desde 2003 las competencias y pueden siempre mejorar las condiciones de su personal sanitario, más allá de lo que diga el estatuto.