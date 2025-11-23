Daniel Brito 23 NOV 2025 - 10:00h.

En vez de aros de cebolla puedes hacerlos de calabacín, una receta que en menos de 15 minutos puedes tener lista y con su propia salsa especial

En ocasiones es probable que busques un aperitivo o acompañamiento distinto si sientes que siempre haces lo mismo o que incluso estás cansado de preparar siempre tus recetas estrella. Hay platos que son fáciles de hacer, quedan resultones, son saludables y con los que, además, puedes sorprender a tus comensales o invitados. ¿Eres fan de los aros de cebolla? Si te gustan, la versión con calabacín te va a encantar y se va a convertir en uno de tus entrantes estrella cuando tienes invitados en casa.

Hacerlos no es complicado, solo tienes que seguir unos pocos pasos y no debes temer porque no vas a desechar nada. Aunque sean aros, la parte central de los calabacines no va a ir a la basura, sino que vas a aprovecharla para hacer con es parte una salsa riquísima, tal y como hace @tasty_iri en sus redes sociales, con la que acompañar los aros crujientes de calabacín.

Una receta rápida y saludable que no te va a costar preparar y con la que todo el que lo pruebe va a quedar encantado. ¿Quieres saber cómo hacerlos? Te damos el paso a paso.