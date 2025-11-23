En vez de aros de cebolla puedes hacerlos de calabacín, una receta que en menos de 15 minutos puedes tener lista y con su propia salsa especial
La hamburguesa al estilo japonés de Dani García: cómo hacer la katsu burger
En ocasiones es probable que busques un aperitivo o acompañamiento distinto si sientes que siempre haces lo mismo o que incluso estás cansado de preparar siempre tus recetas estrella. Hay platos que son fáciles de hacer, quedan resultones, son saludables y con los que, además, puedes sorprender a tus comensales o invitados. ¿Eres fan de los aros de cebolla? Si te gustan, la versión con calabacín te va a encantar y se va a convertir en uno de tus entrantes estrella cuando tienes invitados en casa.
Hacerlos no es complicado, solo tienes que seguir unos pocos pasos y no debes temer porque no vas a desechar nada. Aunque sean aros, la parte central de los calabacines no va a ir a la basura, sino que vas a aprovecharla para hacer con es parte una salsa riquísima, tal y como hace @tasty_iri en sus redes sociales, con la que acompañar los aros crujientes de calabacín.
Una receta rápida y saludable que no te va a costar preparar y con la que todo el que lo pruebe va a quedar encantado. ¿Quieres saber cómo hacerlos? Te damos el paso a paso.
Cómo hacer aros de calabacín
Ingredientes
Para los aros
- 1 calabacín
- 150 gramos de pan rallado
- 100 gramos de queso parmesano
- 1 cucharada de maicena
- 1 huevo
Para la salsa
- 125 gramos de yogur griego
- 1 cucharada de salsa de soja
- El centro del calabacín
- Especias al gusto
Elaboración
Prepara los aros
Lava y corta el calabacín en círculos, creando el aro con ayuda de un molde.
Mézclalos con aceite de oliva, pan rallado, maicena y queso parmesano rallado y ayúdate de huevo batido para que toda la mezcla quede bien adherida a los aros.
Cocina unos 10 minutos en freidora de aire a 180ºC, cuidando de que se cocinen uniformemente y dándoles la vuelta si es necesario.
Prepara la salsa
Con el calabacín que te sobró al retirar el centro cocínalo a la plancha y luego llévalo a un vaso batidor con yogur, soja y las especias que más te guste. El resultado será una salsa riquísima para mojar tus aros.