Iván Fuente 30 DIC 2025 - 16:00h.

Originarios de Galicia, son uno de los pimientos más famosos de la gastronomía española

Su tamaño no hace justicia a su fama. Los pimientos del Padrón suelen medir entre cinco y 10 centímetros, pero se les conoce, incluso, entre los no iniciados en el tema gastronómico. Hasta los niños dicen ese pareado sobre su picor, “los pimientos de Padrón, unos pican y otros no”. El caso es que esta verdura es sobrada y merecidamente conocida. Su sabor encandila y su sencillez a la hora de cocinarlos hace que estén presentes en muchas despensas.

Los pimientos del Padrón se suelen poner como acompañamiento de carnes, pero por sí solos también son un buen aperitivo. Basta con hacerlos en una sartén, vuelta y vuelta, hasta que estén doraditos para disfrutar de su sabor añadiéndoles una pizca de sal. Rápido, sencillo y sabroso.

Si por el contrario queremos innovar y realizar algo más elaborado, hoy os traemos una sugerencia para hacer un aperitivo con estos pimientos tan conocidos.