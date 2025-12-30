El aperitivo hecho con pimientos de Padrón que te encantará
Originarios de Galicia, son uno de los pimientos más famosos de la gastronomía española
Su tamaño no hace justicia a su fama. Los pimientos del Padrón suelen medir entre cinco y 10 centímetros, pero se les conoce, incluso, entre los no iniciados en el tema gastronómico. Hasta los niños dicen ese pareado sobre su picor, “los pimientos de Padrón, unos pican y otros no”. El caso es que esta verdura es sobrada y merecidamente conocida. Su sabor encandila y su sencillez a la hora de cocinarlos hace que estén presentes en muchas despensas.
Los pimientos del Padrón se suelen poner como acompañamiento de carnes, pero por sí solos también son un buen aperitivo. Basta con hacerlos en una sartén, vuelta y vuelta, hasta que estén doraditos para disfrutar de su sabor añadiéndoles una pizca de sal. Rápido, sencillo y sabroso.
Si por el contrario queremos innovar y realizar algo más elaborado, hoy os traemos una sugerencia para hacer un aperitivo con estos pimientos tan conocidos.
La receta de pimientos del Padrón con anchoas
Ingredientes
- 250 gramos de pimientos del Padrón
- 1 lata de anchoas
- Sal gorda
- Aceite de Oliva
Elaboración
Lavamos los pimientos
Lavamos los pimientos para quitarles cualquier impureza y después los secamos bien, para que no salte el aceite cuando los cocinemos.
Abrimos las anchoas
Como se deben conservar en frío, lo ideal es abrir la latilla unos 10 minutos antes de que se vayan a consumir, por lo que la podemos abrir mientras freímos los pimientos, para que se vaya atemperando.
Freímos los pimientos
Ponemos aceite de oliva en una sartén y añadimos los pimientos. La idea es freírlos un poco, vuelta y vuelta, para que se doren por ambos lados.
Emplatamos
Ponemos los pimientos en un plato y añadimos también las anchoas. Lo mezclamos y ponemos un poco de sal gorda por encima.
Ya tenemos listo nuestro aperitivo con pimientos de Padrón.